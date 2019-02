Những kỷ lục của nhóm BTS trên bản đồ âm nhạc thế giới 0 7 chàng trai đã chứng minh được đẳng cấp khi liên tục phá vỡ loạt kỷ lục thế giới.

BTS là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc trực thuộc công ty giải trí Big Hit gồm 7 thành viên. Nhóm ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2013 qua single "2 COOL 4 SKOOL". Với ngoại hình điển trai, giọng hát có nội lực và vũ đạo đẹp mắt, 7 chàng trai nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình trong làng nhạc Hàn Quốc vốn nhiều nghệ sĩ tài năng. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của BTS đã giúp tên tuổi của nhóm vượt khỏi biên giới quốc gia, được biết đến rộng rãi trên thế giới. Bên cạnh lượng fan khủng nhất nhì showbiz Hàn (Kbiz), BTS cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc thiết lập được nhiều kỷ lục đáng ngưỡng mộ trên bản đồ âm nhạc thế giới.

BTS tại thảm đỏ Billboard Music Awards.

Tháng 6/2018 BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200. Album mới nhất của nhóm "Love Yourself: Tear" chiếm vị trí đầu tiên trong BXH album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ trong tuần (tính tới 2/6). Đây là album tiếng nước ngoài đầu tiên đạt vị trí số 1 trong suốt 12 năm qua. Không chỉ giành được giải thưởng Billboard Music Award, họ còn là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng trong 2 năm liên tiếp (2017 và 2018) hạng mục Top Social Artist (Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội). BTS đã đánh bại hàng loạt tên tuổi đình đám như Justin Bieber, Demi Lovato, Shawn Mendes... để giành giải thưởng.

BTS cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc sở hữu nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng World Albums của Billboard nhất. Cụ thể 7 chàng trai có 7 album đạt vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng album thế giới của Billboard bao gồm: "The Most Beautiful Moment in Life: Pt. 2", "Wings", "You Never Walk Alone", "Love Yourself: Her", "Face Yourself", "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer". Đây là con số cao nhất với giới nghệ sĩ Hàn Quốc. BAP, GOT7 và Red Velvet từng có mỗi nhóm bốn album đứng đầu trên bảng xếp hạng này.

MV "Idol" của BTS ra mắt vào 18h ngày 24/8/2018 đã đánh bại MV "Look what you made me do" của Taylor Swift để trở thành MV có lượt xem nhiều nhất trên thế giới trong 24 giờ. MV này đã liên tiếp phá vỡ loạt kỷ lục view Youtube thế giới với các mốc: MV đạt 10 triệu view nhanh nhất (sau 4 tiếng 16 phút), MV đạt 20 triệu view nhanh nhất (sau 6 tiếng 35 phút), MV đạt 30 triệu view nhanh nhất (sau 9 tiếng 51 phút), MV đạt 40 triệu view nhanh nhất (sau 16 tiếng 9 phút), MV đạt 50 triệu view nhanh nhất (sau 21 tiếng 3 phút). Số lượng lượt xem của MV này vẫn đang tăng với tốc độ chóng mặt.

BTS cùng "rắn chúa" Taylor Swift.

Ngày 20/11/2017, BTS đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên biểu diễn tại một trong những lễ trao giải lớn nhất nước Mỹ - American Music Awards. Màn trình diễn "DNA" của BTS đã được bình chọn là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất lễ trao giải, 7 chàng trai cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các ngôi sao lớn đến từ Âu - Mỹ và fan quốc tế. Ca khúc "DNA" cũng dẫn đầu top tìm kiếm tại Mỹ sau khi chương trình diễn ra. Một năm sau, BTS vinh dự giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ được yêu thích trên mạng xã hội tại American Music Awards. Nhóm đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Cardi B, Ariana Grande, Demi Lovato và Shawn Mendes để trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên nhận giải thưởng tại lễ trao giải danh giá này.

BTS cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên nhận chứng nhận vàng từ RIAA (Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Hoa Kỳ). Bản remix "MIC drop" hợp tác cùng DJ nổi tiếng Steve Aoki đạt 500.000 đơn vị là bài hát đầu tiên giúp BTS nhận được chứng nhận này. Sau đó, "DNA" và "Fake Love" đã giúp 7 chàng trai nâng tổng số bài hát giấy chứng nhận vàng RIAA thành ba.

Ở trên mặt trận iTunes, BTS cũng là nhóm nhạc Kpop duy nhất đạt được những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". BTS là nghệ sĩ Hàn đầu tiên trong lịch sử có 3 ca khúc chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng bài hát chính của Itunes Mỹ lần lượt là "IDOL", "I'm Fine", và "Euphoria". Trên iTunes Canada, 10 ca khúc thuộc album "Love yourself: Answer" đã thống trị top 10 bảng xếp hạng sau khi vừa ra mắt. Sau 24 giờ, ca khúc chủ đề của album trên - "IDOL" đạt No.1 BXH iTunes Single tại 73 quốc gia, trở thành bài hát của nhóm nhạc Kpop có nhiều No.1 Itunes nhất. Ngoài ra, album "Love Yourself: Answer" cũng công phá mãnh liệt Line Music tại Nhật Bản. Toàn bộ 26 ca khúc thuộc album đều lọt top được nghe nhiều nhất tại trang mạng nghe nhạc trực tuyến nổi tiếng Nhật Bản.

Ngày 15/5/2018, để bình chọn cho BTS tại Billboard Music Awards 2018, các ARMY (tên fandom của nhóm nhạc này) đã phá vỡ kỷ lục hashtag được tweet nhiều nhất trong 24 giờ trong lịch sử của Twitter. Cụ thể, hashtag #iVoteBTSBBMA đã có đến 51.727.200 lượt tweet, phá kỷ lục trước đó của hashtag #AlDubEBTamangPanahon năm 2015 với 40.706.392 lượt tweet.

7 chàng trai trình diễn máu lửa tại Billboard Music Awards.

Vào tháng 9 năm nay, BTS đã vinh dự trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Bài chia sẻ tại Liên Hiệp Quốc về việc vượt qua những bất hạnh và biết yêu bản thân mình do trưởng nhóm RM trình bày đã ngay lập tức gây bão trên các mạng xã hội. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát và đầy cảm xúc, bài phát biểu ý nghĩa của RM này đã được chia sẻ chóng mặt tại nhiều nơi trên thế giới.

Thanh Huyền