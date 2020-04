Nhật Kim Anh khao khát gặp con 0 Vướng lệnh cách ly toàn xã hội, Nhật Kim Anh chưa thể về Cần Thơ thăm con trai kể từ khi giành được quyền nuôi con.

Sau phiên toàn sơ thẩm sáng 23/3, Nhật Kim Anh trở về TP HCM. Cô không dám tới gặp con vì sợ lỡ mình mang theo mầm bệnh, gây ảnh hưởng sức khỏe của bé Tin. Cô dự định tự cách ly tại nhà một tuần rồi mới quay lại Cần Thơ thăm con trai. Nhưng Nhật Kim Anh chưa kịp thực hiện điều này, chính phủ phát lệnh cách ly toàn xã hội trong 15 ngày.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Nhật Kim Anh nói, chưa đoàn tụ được với con trai là điều nhức nhối trong lòng cô những ngày này. Sau phiên tòa sơ thẩm, chồng cũ cho Nhật Kim Anh gọi Facetime với con trai vài lần. Nhưng vì bé còn nhỏ, cô không trò chuyện được quá nhiều và chưa nói với bé về việc chuyển tới sống cùng mẹ. Nhật Kim Anh tâm sự: "Tôi nhớ Tin kinh khủng, khao khát được gặp và ôm con. Tôi đang chờ tới ngày lệnh cách ly toàn xã hội kết thúc. Khi đó, việc đầu tiên tôi làm sẽ là xuống Cần Thơ ôm lấy con. Sau đó, tôi sẽ về Vũng Tàu thăm mẹ và các cháu của tôi".

Nhật Kim Anh bên con trai trước Tết Nguyên đán.

Từ hôm 1/4, Nhật Kim Anh thực hiện nghiêm túc lệnh cách ly toàn xã hội. Tuy đã quen với nhịp sống bận rộn, thường xuyên làm việc tại công ty, cô không cảm thấy việc ở nhà toàn thời gian quá khó khăn hay chán nản. Đổi lại, cô cảm thấy đây là cơ hội hiếm hoi được nghỉ ngơi tại nhà. Mỗi ngày, cô dành phần lớn thời gian để niệm Phật, đọc sách về Phật pháp. Ngoài ra, cô chăm sóc sức khỏe và da mặt, nấu ăn, chăm sóc vườn cây, hồ cá Koi, chơi với thú cưng, tìm ý tưởng mới cho kinh doanh để sẵn sàng trở lại công việc khi đại dịch đi qua.

Đọc thông tin về những người lao động thất nghiệp do dịch bệnh, Nhật Kim Anh cảm thấy xót xa. Vì vậy, cô đã tổ chức phát tặng 300 thùng mỳ và hơn 3 tấn gạo trước văn phòng công ty cô tại quận 6, TP HCM, cho những người khó khăn có thể tới lấy. Ngoài ra, cô cũng quyên tặng 120 phần gạo và mỳ cho các hộ nghèo tại khu vực này, thông qua Ủy ban phường.

Nhật Kim Anh suy nghĩ tích cực trong những ngày ở nhà chống dịch.

Do ảnh hưởng của Covid-19, Nhật Kim Anh tạm dừng sản xuất một bộ phim do cô đầu tư, gác lại một số dự án âm nhạc và lùi lịch ra mắt một số loại mỹ phẩm mới. Cô thừa nhận, việc này gây tổn thất khá lớn cho cô trong kinh doanh và cuộc sống. Dù vậy, cô suy nghĩ tích cực: "Thời điểm này, nghệ sĩ và doanh nghiệp nào cũng bị đình trệ công việc như vậy. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta vẫn có cơ hội để làm lại và trở mình. Quan trọng nhất hiện giờ là sự an toàn về sức khỏe. Nhà nước đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Tôi hy vọng, chúng ta có thể sớm trở lại với công việc và đời sống bình thường".

Phong Kiều