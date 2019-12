Nhan sắc tuổi 50 của ba mỹ nhân Việt

Giáng My sinh năm 1971 và thành danh qua cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng 1992. Nhờ gương mặt khả ái, chị bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt giải trí ăn khách. Vào những năm 1990, mức độ 'phủ sóng' của Giáng My rộng khắp khi đi đâu cũng thấy ảnh treo tường, lịch in hình chị. Khi sự nghiệp nở rộ, Giáng My mang thai và sinh con gái Anh Sa.