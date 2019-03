Nhân chứng vụ 'Jang Ja Yun làm nô lệ tình dục' lo bị giết

Yoon Ji Oh, nhân chứng hiếm hoi trong vụ "diễn viên Jang Ja Yun bị ép phục vụ tình dục", gần đây đã chuyển đến một nơi ở mới an toàn hơn, do Bộ bình đẳng giới và gia đình, Hàn Quốc hỗ trợ. Đại diện từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng chia sẻ với báo giới, chính Yoon Ji Oh yêu cầu được bảo vệ an toàn tính mạng, sau khi cô có những tiết lộ gây xôn xao dư luận xung quanh cái chết của nữ diễn viên quá cố họ Jang thời gian qua. Cô cũng là người tuyên bố chính mắt nhìn thấy Jang Ja Yun chuẩn bị các giấy tờ di chúc, trước khi tự tử năm 2009. Yoon Ji Oh cho biết từng có thời gian cô mỗi ngày đều lặng lẽ dọn nhà, chuyển nơi ở để an toàn tính mạng.

Diễn viên trẻ Yoon Ji Oh.

Vụ việc Jang Ja Yun gần đây đã được tái điều tra mở rộng, do các công tố viên thuộc Past Affairs Commission (Ủy ban xử lý các vấn đề trong quá khứ) trực tiếp thực hiện. Yoon Ji Oh sẽ tham gia với vai trò nhân chứng tại Văn phòng Công tố Tối cao (Supreme Prosecutors’ Office).

Trên trang cá nhân ngày 13/3, Yoon Ji Oh nói cô đang ở một nơi an toàn. Ngày 14/3, cô đã tham gia vào buổi phỏng vấn nhân chứng với đội điều tra tại Văn phòng Công tố Tối cao.

Một ngày sau đó, trên Instagram cá nhân, cô có những chia sẻ đầu tiên:

Con người là trên hết.

Tuy nhiên, theo quan điểm của riêng tôi, Hàn Quốc là một xã hội đáng buồn, khi mà quyền lực, tiền bạc mới là ưu tiên tối cao. Xét về mức độ vi phạm, rõ ràng tất cả tội phạm đều phải được điều tra, bất kể là thế nào. Với trường hợp của Jang Ja Yun, luôn có những bài báo phi lý, giật gân mà mỗi ngày đọc thấy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc động viên mình. Sẽ khó có thể thay đổi xã hội nếu chỉ có một người, nhưng giống như hạt giống bồ công anh, tôi hy vọng rằng có thể từng bước thay đổi trong cộng đồng.

Nhìn những người đang làm việc trong làng giải trí và quay lưng lại, tôi hiểu rằng họ sợ hãi, họ không thể đường hoàng bước ra. Điều này làm trái tim tôi tan vỡ. Thành thực mà nói, tôi sống vì những người đang cố gắng điều tra, phát hiện sự thật. Cầu nguyện rằng các bạn luôn có sức khỏe tốt.

Jang Ja Yun, nạn nhân của bạo lực tình dục.

Năm 2009, Jang Ja Yun treo cổ tự tử tại nhà riêng, để lại thư tuyệt mệnh. Trong lá thư, cô nói mình bị ép quan hệ tình dục khoảng 100 lần với 31 người đàn ông quyền lực trong giới giải trí, có thể kể đến chủ tờ Chosun Ilbo, Phó chủ tịch Sports Chosun, đạo diễn đài KBS... Trong lá thư tâm sự dài khoảng 230 trang giấy, nữ diễn viên cầu xin được giúp đỡ, được trả thù, sau khi bị những gã "quỷ dữ" đày đọa thân xác.

Ngay sau khi bức thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yun được hé lộ, dư luận Hàn Quốc căm phẫn, nhiều người cùng ký vào lá đơn kiến nghị điều tra lại và trực tiếp gửi đến Nhà Xanh, với hy vọng giúp người đã chết đòi lại công bằng.

Ảnh: News