Nhạc sĩ U60 hé lộ chuyện từng hẹn hò Natalie Portman

Trong tự truyện mới phát hành Then It Fell Apart, nhạc sĩ Moby hé lộ chuyện tình với Natalie Portman khi minh tinh 20 tuổi (khoảng năm 2001 - 2002). Sau khi thông tin này gây chú ý, nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel lập tức đính chính, câu chuyện đó không đúng sự thật.

Cô thừa nhận từng là fan của Moby. Sau một lần cô đến nghe đêm nhạc của ông, nhạc sĩ đề nghị kết bạn với cô. Portman vui vẻ đồng ý, đi chơi cùng ông vài lần như bạn bè. Tuy nhiên, cô nhận ra người đàn ông lớn tuổi này muốn "vượt rào", có sự quan tâm bất thường khiến cô "rùng mình".

Natalie Portman và nhạc sĩ Moby chụp chung vào 20 năm trước.

Natalie Portman khẳng định, cô chưa bao giờ coi Moby là đối tượng để hẹn hò. Cô cho biết thêm khi họ quen nhau, cô mới tốt nghiệp trung học, không phải 20 tuổi như anh viết trong sách.

Trước phản ứng của ngôi sao phim Thiên nga đen, Moby bày tỏ bối rối vì không hiểu tại sao cô phủ nhận mối quan hệ giữa họ. Dù vậy, nhạc sĩ 54 tuổi vẫn gửi lời xin lỗi tới cô: "Đáng ra tôi nên nói trước với cô ấy trước khi đưa câu chuyện này vào sách".

Natalie Portman không vui khi bị dựng chuyện yêu đương trong sách của Moby.

Natalie Portman là minh tinh hạng A ở Hollywood, được đánh giá cao từ phim đầu tay - Léon cô tham gia khi 13 tuổi. Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với các phim Thiên nga đen, Chiến tranh giữa các vì sao, Thor... Cô giành hai giải Oscar và một giải Quả Cầu Vàng cho ngôi vị Nữ diễn viên chính xuất sắc, được yêu quý vì tham gia bảo vệ động vật. Cô kết hôn với vũ công ballet Benjamin Millepied năm 2010. Cặp đôi có hai con trai, một con gái.

Phong Kiều (Theo Metro, People)