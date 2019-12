Nhà sản xuất phim 'Bóng đè': 'Dustin Nguyễn bị cắt hợp đồng vì không hợp vai' 0 Công ty sản xuất phim 'Bóng đè' tuyên bố chấm dứt hợp đồng nam chính với Dustin Nguyễn do anh không hợp vai, không có tác động từ hãng phát hành CGV.

Chiều 19/12, công ty New Arena, nhà sản xuất bộ phim do Lê Văn Kiệt đạo diễn, có phản hồi trước cáo buộc mà đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn và nhà sản xuất Bebe Phạm đưa ra trong cuộc họp báo sáng cùng ngày. Theo vợ chồng Dustin Nguyễn, công ty New Arena và nhà phát hành CGV đã tự ý cắt vai của Dustin Nguyễn trong một dự án điện ảnh sát ngày quay.

Từ phải sang: nhà sản xuất Bebe Phạm, đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn, nhà sản xuất Đỗ Quang Minh.

Trong văn bản phát đi, New Arena xác nhận bộ phim được nói đến là Bóng đè - tác phẩm mới của đạo diễn Lê Văn Kiệt (từng làm phim Hai Phượng, Dịu dàng, Ngôi nhà trong hẻm). Họ cho rằng các phát ngôn của Dustin Nguyễn - Bebe Phạm trong họp báo không chính xác.

Theo đó, CGV là một nhà đầu tư nhỏ trong dự án phim Bóng đè, không có quyền quyết định trong việc lựa chọn diễn viên tham gia bộ phim. Việc dừng hợp tác với Dustin Nguyễn là lựa chọn của New Arena. Lý do của họ là nam diễn viên không hợp vai nam chính có độ tuổi 35 - 40. "Trong sáu ngày cộng tác, chúng tôi đã cố gắng giúp Dustin vào vai nhưng không thể", văn bản viết.

Phía công ty New Arena cho hay họ đã gửi lời xin lỗi tới Dustin Nguyễn qua điện thoại cũng như trong buổi gặp mặt ba bên liên quan: vợ chồng Dustin Nguyễn, công ty New Arena và nhà phát hành CGV. Họ khẳng định Dustin Nguyễn đã chấp nhận lời xin lỗi này và khoản bồi thường 80 triệu đồng. Biên bản này do luật sư đại diện của Dustin Nguyễn trực tiếp soạn thảo và có chữ ký của đại diện công ty New Arena. Một ngày sau khi ký kết, New Arena đã chuyển khoản số tiền 80 triệu đồng, chấm dứt việc hợp tác với Dustin Nguyễn.

Dustin Nguyễn từng cộng tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt (phải) trong phim Dịu dàng năm 2012.

Trong họp báo sáng 19/12, Dustin Nguyễn nói anh đã ký hợp đồng diễn viên với phim Bóng đè, nhưng ở cuộc họp mặt ba bên, New Arena phủ nhận sự tồn tại của bản hợp đồng này. Theo Dan Trần - đại diện nhà sản xuất làm việc với Dustin Nguyễn, việc cắt vai của Dustin do nhà đầu tư kiêm phát hành CGV yêu cầu. Anh Đỗ Quang Minh - từng làm điều hành sản xuất của phim Bóng đè - tiết lộ thêm nhà sản xuất dùng tên tuổi của Dustin Nguyễn và Ái Phương để xin tài trợ, nhưng hủy vai của họ sát ngày quay.

Phong Kiều