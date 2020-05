Người thân cùng mẫu 5 tuổi chiến đấu ung thư suốt 3 năm 0 Bé Hà My bị ung thư máu từ lúc hai tuổi, từng bị bệnh viện trả về nhưng gia đình tiếp tục đưa bé lên Hà Nội chữa trị, song bệnh quá nặng nên bé đã qua đời hôm 4/5.

Nhà thiết kế Nguyễn Thảo là người giữ mối liên hệ với gia đình Hà My và đồng hành với cô bé trong việc chống chọi căn bệnh hiểm nghèo thời gian qua. Cô cho biết vào tháng 12/2019, Hà My từng bị bác sĩ trả về. Thời điểm đó, tế bào ung thư xâm chiếm lên não khiến bé mất ý thức, cơ thể tê liệt, không thể đi lại. "Hôm đấy, mẹ bé ngất vì hay tin. Tôi phụ giúp lo thủ tục cho Hà My về quê. Gia đình cũng chuyển bị tinh thần. May mắn hai hôm sau, bé có dấu hiệu hồi tỉnh. Tôi khuyên mẹ cho bé lên lại Hà Nội, cố gắng điều trị. Tôi nghĩ đây là phép màu khi dùng hết liệu trình 10 ống thuốc do bác sĩ người Đức kê đơn, gửi từ Thái Lan về. Thời điểm đó sức khoẻ bé Hà My tiến triển tốt hơn. Bé đi lại, nói chuyện, ca hát bình thường. Bác sĩ cho My xuất viện về nhà ăn Tết và khẳng định bé có thể tiếp tục điều trị".

Hà My bên cạnh mẹ tại hậu trường sự kiện tuần lễ trang thời trang Việt Nam Quốc tế hồi tháng 11/2019.

Sau Tết, Hà My lại mắc bệnh cúm, phải chữa dứt mới có thể tiếp tục phác đồ điều trị ung thư. Song tế bào ung thư do không được điều trị hoá chất, đã xâm nhập các cơ quan nội tạng như gan, phổi, lá lách. Người thân vẫn không buông bỏ mọi nỗ lực, đưa bé lên điều trị ở Hà Nội. Nguyện vọng của gia đình là cho bé dùng thêm liệu trình thuốc ngoại nhập do bác sĩ người Đức kê đơn. Đến hôm 2/5, Hà My mới dùng được bốn ống thuốc nhưng liên tục nôn ra máu, không có khả năng cứu chữa nên bác sĩ khuyên đưa bé về nhà. "Con chỉ còn da bọc xương. Song mẹ của Hà My luôn hy vọng, cầu nguyện con có thể vượt qua. Mẹ bé còn có dấu hiệu trầm cảm. Thấy vậy, tôi cũng vào bệnh viện động viên, thăm con. Tuy nhiên, trường hợp của Hà My quá yếu, không thể nạp thêm bất cứ hoá chất nào vào người!", Nguyễn Thảo cho hay.

Riêng với phương pháp thay tuỷ, tỷ lệ tương thích tuỷ trong gia đình không cao và sức khoẻ Hà My không đảm bảo để phẫu thuật. Chưa kể, chi phí ca mổ lại lên đến hai tỷ đồng - một con số quá sức với gia đình dù đã kêu gọi giúp đỡ. Trong thời gian cuối đời, Hà My chịu nhiều đau đớn. "Các bác sĩ bảo cách giải thoát tốt nhất cho Hà My là để bé ra đi thanh thản. Nếu cố gắng điều trị, bé cũng không thể sống được lâu mà lại càng thêm đau đớn. Việc cầm cự được đến giờ là một nỗ lực to lớn của Hà My. Sau khi về nhà hai hôm, bé trút hơi thở cuối cùng vào chiều 4/5, tại nhà riêng ở Sơn La".

H'Hen Niê bế bé Hà My diễn trong show năm 2019.

Bé Hà My sinh năm 2015, đã gần ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Theo bác sĩ, tình trạng của Hà My đã nghiêm trọng từ lúc bắt đầu vì bé vừa bị ung thư máu, vừa viêm phổi và một số bệnh khác. Lúc hai tuổi, bé điều trị hoá chất lần đầu tiên, các tế bào ung thư được loại bỏ. Nhưng chỉ một năm sau đó, bệnh tái phát. "Hà My rất mạnh mẽ. Bé cũng mong khỏi bệnh để được đi chơi công viên như bao đứa trẻ khác. Tôi và gia đình cũng hứa với Hà My nhiều nhưng từ Tết tới giờ cũng không làm gì được vì em yếu quá. Gia đình chỉ có một mình Hà My. Bác sĩ, người thân đều khuyên mẹ bé sinh thêm nhưng chị ấy chỉ muốn tập trung lo cho Hà My nên không sinh thêm!", Nguyễn Thảo cho biết.

Nguyễn Thảo cũng là người gọi điện báo tin dữ cho H'Hen Niê. Hoa hậu không giấu được xúc động: "Gặp con là cái duyên! Chẳng biết nói sao vì thấy buồn quá. Ngồi xem lại hình ảnh, sao mà yêu và thương con thế. Thời gian qua, con đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Con an nghỉ nhé, Hà My".

H'Hen nhớ lại lúc biểu diễn cùng Hà My tại tuần lễ trang thời trang Việt Nam Quốc tế hồi tháng 11/2019, cô bé rất chuyên nghiệp, ngoan ngoãn dù đang bệnh nặng. Sau show diễn, H'Hen mới biết được bệnh tình và nhớ mãi câu nói của Hà My: "Con đi được nên đừng kêu cô Hen ẵm con tội cô Hen ạ".

Phạm Anh