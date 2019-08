Ngô Thanh Vân: 'Ước mơ của tôi là điện ảnh Việt phát triển'

Sáng 25/7, Hiệp hội Xúc tiến và phát triển Điện ảnh Việt Nam ra mắt tại Hà Nội, công bố 23 thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên 2019-2024 với một số tên tuổi nổi bật như nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, tiến sĩ - nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan, diễn viên - nhà làm phim Ngô Thanh Vân...

Hiệp hội được thành lập với mục đích xây dựng kho dữ liệu điện ảnh Việt, bảo vệ quyền lợi người làm phim tại Việt Nam, hỗ trợ sản xuất, quảng bá, đưa phim nội địa ra nước ngoài, đồng thời giúp đỡ các đoàn phim quốc tế tới Việt Nam ghi hình...

Do đang bận rộn quay phim, Ngô Thanh Vân vắng mặt tại sự kiện. Từ London, cô gửi lời chia sẻ với Ngoisao.net: "Tôi luôn muốn điện ảnh Việt Nam phát triển, đó là đích đến và mơ ước của tôi. Tôi mong mỗi ngày khán giả Việt Nam sẽ ùn ùn đến rạp xem phim nội địa như công chúng Hàn Quốc, Trung Quốc. Khi được mời tham gia Ban chấp hành của Hiệp hội Xúc tiến và phát triển Điện ảnh Việt Nam, tôi đã nhận lời ngay, vì biết đó là cơ hội để biến giấc mơ của mình thành sự thật".

Diễn viên - nhà sản xuất Ngô Thanh Vân.

Thời gian này, Ngô Thanh Vân đang tham gia diễn xuất trong phim hành động, kỳ ảo The Old Guard tại thủ đô nước Anh. Bộ phim do hãng Netflix sản xuất, kể về một nhóm lính đánh thuê bất tử bước vào cuộc chiến với một kẻ bất tử mới xuất hiện, đánh dấu lần thứ tư đả nữ Việt Nam góp mặt trong một sản phẩm điện ảnh của Mỹ, tiếp nối Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi và Bright.

Những ngày đi quay xa, Ngô Thanh Vân thỉnh thoảng cập nhật chuyện hậu trường trên Facebook. Cô chia sẻ, việc quay phim với ngựa rất cực khổ, song "bạn diễn" bốn chân được huấn luyện chuyên nghiệp khiến cô thích thú. Nhờ trải nghiệm này, cô mới thấm thía nỗi khổ của nhóm 365 khi quay nhiều cảnh cưỡi ngựa trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể do cô đạo diễn.

Ngô Thanh Vân bên bạn diễn ngựa của mình tại phim trường ở London.

Ngô Thanh Vân bày tỏ cô coi những lần cộng tác với Hollywood là dịp học hỏi, trau dồi kiến thức, áp dụng cho việc làm phim tại quê nhà. Qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa điện ảnh Việt tiệm cận hơn với thế giới. Cá nhân cô luôn hứng thú khai thác những đề tài, chất liệu đặc trưng Việt Nam trong các phim của mình. Hiện tại, nữ sản xuất đang ấp ủ đầu tư ít nhất 5 dự án điện ảnh và một vài dự án thuộc thể loại khác.

Phong Kiều