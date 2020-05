Ngô Thanh Vân tập giọng Bắc đóng phim Mỹ 0 Để tái hiện chân dung một nữ phát thanh viên Hà Nội thời chiến trong phim Hollywood 'Da 5 Bloods', Ngô Thanh Vân dành vài tháng tập nói giọng Bắc.

Nhân vật của cô là Hanoi Hannah. Đây vốn là biệt hiệu mà lính Mỹ từng dùng để gọi một số nữ phát thanh viên Việt Nam, những người dùng giọng nói trên đài tiếng nói Việt Nam để thuyết phục lính Mỹ đào ngũ. Người nổi tiếng nhất trong nhóm Hanoi Hannah là bà Trịnh Thị Ngọ (1931 - 2016). Vai diễn của Ngô Thanh Vân trong phim Da 5 Bloods lấy cảm hứng chủ yếu từ bà.

Ngô Thanh Vân trong phim Da 5 Bloods (trái) có tạo hình giống bà Trịnh Thị Ngọ.

Nữ diễn viên cho biết điều khó nhất với cô khi đóng phim này là giọng thoại. Hanoi Hannah nói tiếng Việt giọng Bắc và nói tiếng Anh theo ngữ điệu người Anh. Vì vậy, Ngô Thanh Vân rất vất vả để mô phỏng giọng nói của bà Ngọ. Cô xin kịch bản phim từ trước, tập nói trong ba tháng, nhờ đạo diễn Spike Lee hướng dẫn thêm và chọn lựa cách nói ông ưng ý nhất.

Năm ngoái, Spike Lee từng hé lộ trên Instagram tạo hình của Ngô Thanh Vân và hình ảnh hai người chụp cùng nhau ở trường quay. Ngô Thanh Vân cắt tóc ngắn, làm xoăn, mặc áo dài màu hồng phấn và tô son đỏ. Trong một cảnh phim, cô mơ màng với điếu thuốc lá trên tay. Ngoài đả nữ, phim này còn có sự góp mặt của một ngôi sao Việt Nam khác là Johnny Trí Nguyễn.

Ngô Thanh Vân và đạo diễn Spike Lee trên trường quay.

Da 5 Bloods kể về hành trình bốn cựu binh Mỹ gốc Phi tới Việt Nam tìm thi hài của chỉ huy cũ. Tại đây, họ đối diện với nhiều nỗi đau hậu chiến. Phim ghi hình ngoại cảnh ở Việt Nam và Thái Lan. Không thể ra mắt ở LHP Cannes vì Covid-19, bộ phim được ấn định lên sóng nền tảng phim trực tuyến Netflix toàn cầu ngày 12/6.

Nối tiếp Da 5 Bloods, một dự án khác Ngô Thanh Vân hợp tác với Hollywood cũng sẽ trình chiếu trên Netflix từ 10/7. Đó là phim hành động - giả tưởng The Old Guard. Bộ phim kể về một nhóm lính đánh thuê có khả năng bất tử, bảo vệ thế giới qua nhiều thế kỷ. Ngô Thanh Vân kể về kỷ niệm đóng chung với minh tinh Charlize Theron trong phim này: "Làm việc cùng cô ấy, tôi rất run, phần vì tôi là fan girl của cô ấy, phần vì cô ấy quá tài năng. Nhưng tôi cũng thấy may mắn vì học hỏi được nhiều thứ từ người phụ nữ mạnh mẽ này".

Ngô Thanh Vân thân thiết với Charlize Theron trên phim trường ở Anh.

Trong khi hai tác phẩm quốc tế chuẩn bị chào sân, Ngô Thanh Vân đang tất bật với các dự án phim mới trong nước do cô sản xuất. Do ảnh hưởng của đại dịch, cô phải lùi chiếu phim Trạng Tí từ dịp lễ 30/4 năm nay qua Tết Nguyên đán năm sau. Phim Thanh Sói (ngoại truyện của Hai Phượng) do đó cũng hủy lịch chiếu vào Tết 2021.

Phong Kiều