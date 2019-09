Nghệ sĩ Mạc Can ngất xỉu ngoài đường 0 Nghệ sĩ Mạc Can say nắng nên ngất xỉu khi đang chạy xe máy ngoài đường vào sáng 5/9, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ với Ngoisao.net, sáng 5/9, ông có cuộc họp tại Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, sau đó chạy xe về nhà ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh thì bị say nắng, ngất xỉu giữa đường. Người dân xung quanh liền đưa ông vào bệnh viên Gia Định. Sau khi được cấp cứu, nghệ sĩ dần tỉnh táo, sức khoẻ ổn định.

Nghệ sĩ Mạc Can đang nằm tại bệnh viện Gia Định.

Bác sĩ cũng chẩn đoán ông bị xuất huyết bao tử. Đến buổi tối 5/9, nam nghệ sĩ hoàn tất nội soi, có thể ăn chút cháo loãng lấy lại sức và được yêu cầu ở lại ít hôm để theo dõi tiếp. Tuy nhiên, Mạc Can bày tỏ mong muốn được về nhà nghỉ ngơi, bởi ông thấy buồn khi ở trong bệnh viện. Hiện nam nghệ sĩ được chị Diễm - một người quen và một vài người hàng xóm đến trông nom, chăm sóc. Mọi người đang cố gắng liên lạc với thân nhân của nghệ sĩ Mạc Can.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Mai Trần cho biết ông đang điều trị ở đây nên khi hay tin liền chạy đến thăm Mạc Can. "Cũng may còn nhìn được nhau. Bạn già, gió bụi đường đời luôn có nhau", Mai Trần viết. Riêng đạo diễn Nguyễn Phương Điền đang bận quay phim nên sẽ tranh thủ vào thăm Mạc Can vào tối muộn sau khi hoàn thành công việc.

Nghệ sĩ Mai Trần đến thăm Mạc Can.

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945 tại Tiền Giang, tham gia nhiều lĩnh vực như: đóng phim, làm ảo thuật, diễn hài, viết văn... Ở tuổi xế chiều, ông sống đơn thân tại một căn phòng thuê ở TP HCM, tự chạy xe máy đi công việc mỗi ngày. Ngoài xuất huyết bao tử, trước đó ông còn phát hiện căn bệnh thấp khớp khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Dù vậy, ông luôn giữ tinh thần lạc quan khi sống chung với bệnh tật.

Anh Tuấn