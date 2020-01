Mỹ nhân Singapore 'nghiện' công việc 0 Mỹ nhân Singapore Lâm Tuệ Linh tiết lộ cô không thích đi du lịch và không có bất cứ niềm vui nào ngoài việc liên tục tham gia các dự án phim.

Trả lời phỏng vấn trong buổi giới thiệu phim Cuộc đối đầu ngoạn mục (The Good Fight) mới đây, Lâm Tuệ Linh nói rằng cô không hề cảm thấy mỏi mệt dù lịch trình dày đặc. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình là một người nghiện công việc. Nhưng tôi thích những gì mình đang làm. Trên thực tế, rất nhiều người khuyên tôi thi thoảng nên đi du lịch, nhưng thành thật mà nói, tôi không phải là người cho rằng đi du lịch là cần thiết để nghỉ ngơi. Tôi có thể ở nhà và không làm gì cả. Điều đó với tôi cũng là một sự nghỉ ngơi".

Diễn viên Lâm Tuệ Linh.

Lâm Tuệ Linh cho biết, thời gian quay phim, có những dịp cô không gặp mẹ trong 10 ngày liên tiếp, mặc dù họ ở cùng nhà. Dù vậy với cô, gia đình là ưu tiên số một: "Ngoài lúc làm việc, thời gian còn lại của tôi sẽ dành cho gia đình. Gia đình là ưu tiên lớn nhất".

Tham gia Cuộc đối đầu ngoạn mục trong vai con gái võ sư nổi tiếng, Lâm Tuệ Linh tiết lộ cô đã cố gắng rèn luyện sức khoẻ vì cảm thấy mình là mắt xích yếu nhất. Cô cũng nói, vai diễn trong phim gần như đối lập với tính cách ở ngoài đời của mình: "Trong phim, nhân vật Dật Thần sẵn sàng chiến đấu, đánh trả khi gặp kẻ ác. Còn tôi sẽ chọn cách "bỏ chạy thật nhanh". Tôi không phải là người hay đối đầu". Tuy không phải là người thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng để hoàn thành tốt vai diễn, Lâm Tuệ Linh đã cố gắng luyện võ không ngừng nghỉ.

Lâm Tuệ Linh là một trong 10 nữ nghệ sĩ được yêu thích tại Singapore từ năm 2012 tới 2019. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ cùng khả năng diễn xuất tốt, Lâm Tuệ Linh liên tục nhận được nhiều đề cử, giải thưởng danh giá từ Asian Television Awards, Star Awards Ceremony, PPCTV Awards, Seoul International Drama Awards...

Lâm Tuệ Linh trong "Cuộc đối đầu ngoạn mục".

Tại Việt Nam, phim Cuộc đối đầu ngoạn mục (The Good Fight) mà cô đóng vai nữ chính sẽ chính thức lên sóng lúc 13h thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 29/1. Đây là bộ phim đề tài võ thuật mới nhất do Mediacorp sản xuất kể từ Code of Honor năm 2011. Tác phẩm kể về hành trình xây dựng lại võ đường, khôi phục võ thuật truyền thống của một nhóm võ sư trẻ tuổi, với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng Singapore như Lâm Tuệ Linh (Rebecca Lim), Trần Thiên Văn, Ngô Kính Uy...

Nguyễn Hương