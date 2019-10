Mỹ nhân 'Dae Jang Geum' tái xuất sau ly hôn 0 Hàn QuốcDiễn viên nổi tiếng Park Eun Hye tích cực trở lại với các hoạt động của showbiz sau thời gian im hơi lặng tiếng.

Sáng 22/10, diễn viên Park Eun Hye dự buổi họp báo tại Seoul Dance Festival lần thứ 40, được tổ chức tại trung tâm báo chí ở Junggu, Seoul. Đây là sự kiện hiếm hoi cô tham dự, kể từ khi ly dị chồng vào năm ngoái. Sau ly hôn, ngôi sao Hàn sống rất kín tiếng, ít hoạt động trong showbiz, chủ yếu dành thời gian chăm sóc cho hai con trai nhỏ.

Park Eun Hye dự sự kiện.

Gần đây, Park Eun Hye còn nhận lời mời tham gia dự show truyền hình Root for a friend, MBC để tâm sự về cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều hình ảnh thời còn đi học, thời đóng phim Nàng Dae Jang Geum và nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc "quên tuổi". Trong show, Park Eun Hye trải lòng với khán giả về cuộc sống của cô sau khi ly dị, cũng như những khó khăn sau khi sinh em bé và giai đoạn bị sảy thai...

Park Eun Hye (trái) khi đóng "Nàng Dae Jang Geum".

Ngoài tham gia các show truyền hình, Park Eun Hye còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với phim mới Kẻ thù ngọt ngào. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Oh Dal-nim, một chuyên gia về thực phẩm bị kết án oan do bị tình nghi liên quan đến cái chết của một người đồng nghiệp. Từ một cô gái vô tư, cô quyết tâm trả thù kẻ đã rắp tâm hãm hại mình... Bên cạnh Park Eun Hye, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng Yoo Gun, Park Tae In, Lee Jae Woo... Tại Việt Nam, Kẻ thù ngọt ngào lên sóng từ 21/10/2019 lúc 17h trên YouTV.

Park Eun Hye trong "Kẻ thù ngọt ngào".

Nguyễn Hương (Theo News)