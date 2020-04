Mỹ Linh hòa giọng cùng dàn sao 'Trời sinh một cặp' 0 Làm giám khảo trong đêm chung kết 'Trời sinh một cặp', diva Mỹ Linh thể hiện ca khúc 'Hòa nhịp con tim' cùng dàn thí sinh của cuộc thi.

Nữ ca sĩ nổi tiếng bước ra sân khấu chào khán giả qua sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Cô biểu diễn cùng với MC - diễn viên Thu Hoài, vũ công Hiền Sến, á hậu Kiều Loan, người mẫu Nhâm Phương Nam, người mẫu Lilly Nguyễn. Các nghệ sĩ muốn dành tặng phần trình diễn này cho khán giả trung thành của 'Trời sinh một cặp' và qua đó gửi lời tri ân tới các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống đại dịch Covid-19.

Diva Mỹ Linh hòa giọng cùng dàn sao 'Trời sinh một cặp' Mỹ Linh biểu diễn cùng dàn thí sinh của 'Trời sinh một cặp'.

Là bạn thân nhiều năm của nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh nhận lời làm giám khảo trong tập cuối của show truyền hình thực tế do anh đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc. Trên sân khấu của chương trình, cô có dịp hội ngộ học trò cũ của mình là Dương Hoàng Yến. So với thời 'The Voice', Mỹ Linh nhìn thấy ở Dương Hoàng Yến sự trưởng thành, chín chắn hơn hẳn trong vai trò HLV của 'Trời sinh một cặp'. Không chỉ vậy, chị nhạc nhiên trước bản phối mới ca khúc 'Hương ngọc lan' đình đám một thời của mình do một cặp HLV - thí sinh trong chương trình thể hiện.

Từ trái sang: MC Minh Xù, MC Anh Tuấn, nhạc sĩ Huy Tuấn, diva Mỹ Linh, người mẫu Lilly Nguyễn, vũ công Hiền Sến, á hậu Kiều Loan, người mẫu Nhâm Phương Nam.

Cùng ngồi ghế giám khảo với diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn là MC Anh Tuấn. Đêm chung kết của 'Trời sinh một cặp' là cuộc đấu giữa ba cặp HLV - thí sinh: rapper Hà Lê và vũ công Hiền Sến, ca sĩ Dương Hoàng Yến và MC - diễn viên Thu Hoài, ca sĩ Trịnh Thăng Bình và á hậu Kiều Loan. Cùng thưởng thức sáu tiết mục của họ, BGK thích thú trước các phần dàn dựng sân khấu kỳ công, nhưng cũng đưa ra nhiều đánh giá kỹ tính về thanh nhạc. Chương trình phát sóng VTV3 tối 25/4.

Ba HLV thích thú trước các phần thi.

Phong Kiều