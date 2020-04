Minh Tú thuê villa tránh dịch ở Bali 0 Trong thời gian kẹt lại Bali, Minh Tú chi tiền thuê villa để đảm bảo riêng tư, an toàn, tránh tiếp xúc nhiều người khi Covid-19 bùng phát.

Siêu mẫu chọn villa thay khách sạn vì có sân vườn thoáng mát, thoải mái, phù hợp với tuýp người thích hoạt động như cô. "Covid-19 đang lan rộng. Chúng ta cần hạn chế tiếp xúc nhiều người, mà khách sạn tấp nập người ra vào, độ an toàn thấp. Do đó, tôi chọn villa để an toàn hơn. Chưa kể, giá villa mà tôi ở đều được giảm từ 50%", cô chia sẻ. Hiện người đẹp chuyển sang một villa mới có giá rẻ hơn, khoảng 35 USD (800.000 đồng), để tiếp tục trú ngụ trong những ngày tiếp theo.

Ngoài tiền phòng được giảm, Minh Tú kể thêm mọi sinh hoạt ở Bali tương đồng với Việt Nam về giá cả. Thời gian này, người đẹp chỉ chi tiêu cho ăn uống. Mọi hoạt động giải trí khác đều tạm ngưng nên cô không gặp nhiều khó khăn về kinh tế dù nán lại hòn đảo du lịch này khá lâu.

Minh Tú tại Bali.

Minh Tú sang Indonesia công tác cách đây hơn một tháng. Khi đó, Covid-19 bắt đầu bùng phát khiến cô cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước chuyến đi. Dù được khuyên ngăn, người đẹp không thể huỷ chuyến vì vé máy bay, khách sạn được chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp với đối tác. "Người nhà và bạn bè lo lắng lắm. Họ chuẩn bị cho tôi những biện pháp phòng tránh dịch cần thiết khi ra sân bay hay đến nơi công cộng", cô nhớ lại.

Khi lệnh phong toả của hai nước có hiệu lực, Minh Tú rất hoang mang và lo lắng. "Sau khi biết mình không thể về Việt Nam, Tú nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Tú gặp phải trường hợp bất khả kháng như vậy. Tú đã tâm sự rất nhiều với mẹ", cô kể. Được mẹ trấn an, người đẹp yên tâm ở lại Bali tránh dịch.

Hiện Minh Tú đã hoàn thành công việc tại Bali. Do đó, cô chủ yếu ở tại villa, chỉ ra ngoài để đi siêu thị. Một ngày của người đẹp diễn ra đơn giản. Cô tự nấu nướng, đọc sách, quay nhiều video hài hước và tương tác với fans qua mạng xã hội. Siêu mẫu cũng siêng năng tập thể dục giữ dáng. "Từ nhỏ, tôi quen với cuộc sống tự lập hay những ngày bươn chải sang nước ngoài làm việc nên cũng không quá khó khăn để thích nghi với cuộc sống một mình ở xứ người", cô nói. Bali đang vào những ngày cuối mùa mưa. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Minh Tú tranh thủ thư giãn, tận hưởng không khí trong lành.

Minh Tú sẽ quay về Việt Nam khi Indonesia dỡ bỏ lệnh cấm xuất nhập cảnh. Xa nhà thời gian dài, cô rất nhớ gia đình: "Tôi muốn về Việt Nam ngay lập tức". Đồng thời, siêu mẫu mong dịch bệnh nhanh chóng kết thúc để sớm quay trở lại công việc.

Minh Tú tận hưởng cuộc sống ở Bali thay vì lo lắng, sợ hãi.

Minh Tú sinh năm 1991, từng đoạt danh hiệu giải Bạc Siêu mẫu 2013, Á quân Asia's Next Top Model 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018, đóng phim Hoa hậu giang hồ... Hiện cô mong muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa vội nghĩ đến hôn nhân vì quan niệm mọi thứ cần thuận theo tự nhiên. "Người ta hay nói 'chạy trời không khỏi nắng'. Khi đủ duyên, có muốn từ chối cũng không thể nào được", cô nói.

Anh Tuấn