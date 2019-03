Minh Như: 'Mọi thứ ở American Idol như một giấc mơ'

Minh Như sinh năm 1999, đến từ An Giang. Cô mê hát từ nhỏ và tập hát nhạc ngoại qua những video trên mạng. Năm 2016 cô được khán giả biết đến khi dự thi X-Factor. Trong đêm chung kết, nữ sinh lớp 11 tỏa sáng với giọng hát nội lực và giành ngôi quán quân Nhân tố bí ẩn. Sau cuộc thi này, Minh Như khá im ắng, gần như không có hoạt động nghệ thuật gì. Sau đó cô theo gia đình sang Mỹ định cư. Tối 3/3, Minh Như gây bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu American Idol 2019 với nghệ danh Myra Tran. Cô thể hiện ca khúc One night only của Jennifer Hudson trong phim ca nhạc nổi tiếng Dream girls và được cả ba giám khảo khen ngợi, giành vé vào vòng trong.