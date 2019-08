Miley Cyrus tiết lộ về cuộc hôn nhân 'phức tạp, dị biệt' với Liam 0 Nữ ca sĩ 26 tuổi thú nhận trong cuộc phỏng vấn mới, cô không phải là một người vợ 'khuôn mẫu' và vẫn bị thu hút trước người cùng giới. Miley Cyrus đau buồn khi lợn cảnh qua đời

Miley Cyrus vén áo khoe ngực tại lễ hội âm nhạc

Miley Cyrus có cuộc trò chuyện cởi mở trên tạp chí Elle tháng 8, nơi cô tâm sự về cuộc hôn nhân với Liam Hemsworth và album nhạc mới. Miley cho biết, mối quan hệ của cô và ông xã người Australia không hẳn giống những cặp vợ chồng truyền thống.

Miley trên tạp chí Elle.

"Tôi nghĩ điều này sẽ gây khó hiểu một chút. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất khác biệt", Miley chia sẻ. "Tôi không biết diễn tả ra sao với mọi người và có ai hiểu không bởi nó quá phức tạp, hiện đại và mới mẻ. Ý tôi là, các bạn có thực sự nghĩ tôi là cô vợ ở nhà, đeo tạp dề nấu bữa tối hay không?".

Miley - vốn từng thú nhận cô là người toàn tính luyến ái (yêu bất chấp giới tính) - giải thích: "Tôi đang kết hôn với một người khác giới nhưng vẫn bị hấp dẫn tình dục với các cô gái. Mọi người lựa chọn ăn chay vì lý do sức khỏe nhưng thịt hun khói vẫn là món tuyệt cú mèo, tôi biết điều đó chứ. Tôi thích dùng từ 'bạn đồng hành' khi nói về hôn nhân. Đó là người mang đến cho tôi cảm giác vững chắc nhất. Tôi hoàn toàn không phù hợp với vai trò một người vợ kiểu mẫu và cũng không thích từ đó".

Miley bên ông xã Liam Hemsworth.

Giọng ca Mother's Daughter tiết lộ, cuộc hôn nhân của bố mẹ - ca sĩ đồng quê Billy Ray và Tish Cyrus - đã truyền cảm hứng cho cô có quan niệm hiện đại về chuyện kết hôn. "Tại sao tôi thích từ 'bạn đồng hành'? Từ 'vợ chồng' nghe cổ lỗ như quảng cáo thuốc lá thập niên 1950. Tôi thường hay nghĩ đến bài hát Stand By Your Man và việc vì sao mẹ tôi yêu bài hát đó. Mẹ thích lời bài hát đó gửi gắm chăng? Kiểu như, người đàn ông của bạn uống rượu say và lừa dối bạn nhưng khi anh ta trở về nhà, bạn vẫn ở bên. Bởi vì kết thúc một ngày, anh ta vẫn yêu bạn. Anh ta chỉ là một gã đàn ông vô tâm quên đi cảm xúc của bạn mà thôi".

Miley và Liam Hemsworth có tình trường sóng gió kéo dài 9 năm trước khi kết hôn. Cặp sao hẹn hò, đính hôn, chia tay hai năm, có vài cuộc tình chớp nhoáng khác rồi tái hợp. Vốn chưa tính đến chuyện cưới xin sớm nhưng vụ cháy rừng khốc liệt năm ngoái thiêu rụi ngôi nhà của họ đã khiến cả hai thay đổi quyết định. Cặp đôi làm đám cưới đơn giản theo phong cách riêng tại biệt thự đồng quê của Miley ở Franklin, Tennessee.

Miley trở lại phong cách sexy, táo bạo sau khi kết hôn.

Tuy định nghĩa có phần khác biệt về hôn nhân nhưng cũng giống như bất kỳ cô dâu mới nào khác, Miley thổ lộ rằng cô "cảm thấy tuyệt vời chưa từng có" sau khi cưới Liam. Nữ ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc khi có một người bạn đồng hành tuyệt vời chung giường, chung nhà.

Cô viết tâm thư ngọt ngào gửi tới Liam: "Em thích nằm trên giường đêm muộn để tìm thực đơn mới, háo hức đi ngủ để chúng ta có thể thức dậy và làm bữa sáng cùng nhau với một tách cafe nóng. Em thích những nếp nhỏ quanh đôi mắt anh khi anh cười hoặc nhìn ánh nắng. Em yêu cách chúng ta nói chuyện theo ngôn ngữ của riêng mình, đôi khi chỉ là nhìn nhau thôi. Em yêu cách anh luôn lắng nghe và chăm sóc. Em thích có một cộng sự đánh răng cùng như anh và khi em lười, anh sẽ chải tóc cho em. Em thích những lần chúng ta lái xe đi thật xa, dù chẳng cần biết đích đến. Em yêu cách anh ngồi bên lắng nghe em thử guitar trong hàng giờ. Em thích cách anh rì rầm đọc kịch bản hay một cuốn sách mới. Em thích cách anh học hỏi và trưởng thành. Em thích viết những ca khúc mới về anh trên piano. Em yêu cách anh để em là chính mình...".

Hoài Vũ (Theo Elle)