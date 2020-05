Mẹ Kim Kardashian vẫn đam mê sex ở tuổi gần 70 0 Kris Jenner chia sẻ rằng bà luôn có tâm trạng để 'yêu' bồ trẻ kém 25 tuổi và không biết điều này có bình thường hay không.

Bà Kris tâm sự với người bạn thân Faye Resnick trong chương trình Keeping Up With the Kardashians: "Tôi không biết điều gì đang diễn ra. Tôi đã nghĩ hay có điều gì đó không đúng với mình vì tôi luôn cảm thấy muốn làm chuyện ấy. Tôi sợ điều đó là bất bình thường".

Kris Jenner bên người tình trẻ Corey Gamble tại show thời trang vào tháng 2/2020. Ảnh: Shutterstock.

Ngôi sao 65 tuổi cho biết bà rất khó thảo luận về vấn đề này với các con gái là Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner và Kylie Jenner. "Các con tôi sẽ khó hiểu cho tôi vì tôi có cuộc sống riêng và là một phụ nữ có nội tiết tố cao", Kris giải thích với khán giả. "Bởi vậy người duy nhất tôi trò chuyện thoải mái về chủ đề này là một trong những người bạn của tôi, Faye. Tôi biết cô ấy sẽ hiểu tôi và không bao giờ phán xét tôi".

Khi nghe Kris Jenner thổ lộ, bà bạn Faye Resnick liền nói: "Corey Gamble thật là người đàn ông may mắn nhất thế giới!". Corey Gamble, 38 tuổi, là bạn trai suốt 5 năm nay của Kris Jenner. Hai người không kết hôn nhưng sống chung nhà và luôn quấn quýt bên nhau.

Mẹ Kim miêu tả bồ trẻ là chàng trai rất quyến rũ, khơi dậy niềm đam mê của bà dù đã ở tuổi cao: "Anh ấy luôn sexy và tôi chỉ muốn yêu không ngừng". Tuy nhiên, bà Kris cũng có chút băn khoăn về khoảng cách 25 tuổi: "Corey đang ở bên một người nhiều hơn rất nhiều tuổi. Tôi nghĩ khi mình già hơn, mình sẽ không còn tâm trạng với chuyện ấy nữa".

Kris Jenner (thứ hai từ trái sang) bên năm cô con gái xinh đẹp.

Bà bạn Faye Resnick trấn an Kris Jenner và khuyên rằng "đây là lúc chúng ta được sống cho bản thân mình và hãy tận hưởng cuộc sống chăn gối". Và Kris thú nhận: "Faye nói đúng. Sex ở tuổi của tôi là thứ gì đó đẹp đẽ. Các con gái tôi không hiểu rằng tôi thực sự may mắn khi vẫn còn có cảm xúc yêu đương. Tôi cảm thấy mình nên tận hưởng những điều này".

Mẹ Kim băn khoăn vì luôn đam mê sex ở tuổi U70 Mẹ Kim trò chuyện với bạn thân về chuyện tình dục

Bà Kris Jenner từng trải qua hai cuộc hôn nhân: với luật sư Robert Kardashian từ năm 1978 đến 1991 và ngôi sao điền kinh Bruce Jenner từ 1991 đến 2015. Không lâu sau khi ly hôn Bruce Jenner, mẹ Kim hẹn hò Corey Gamble và duy trì mối tình mặn nồng này suốt những năm qua.

