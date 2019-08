Mẹ Huyền My mong con gái sớm lấy chồng 0 Á hậu Việt Nam 2014 phủ nhận sắp kết hôn nhưng bắt đầu mong muốn có người để gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng gia đình.

Chị Phương - mẹ Huyền My - chia sẻ, sau 5 năm nhận danh hiệu Á hậu Việt Nam 2014, chị thấy con gái đã ở độ tuổi chín chắn nên mong Huyền My sớm lập gia đình. Chị chưa bao giờ tạo áp lực về chuyện kết hôn cho con nhưng thỉnh thoảng vẫn "đuổi khéo" Huyền My đi lấy chồng. Chia sẻ về việc này, Huyền My cho biết, mỗi lần nhìn thấy con gái mặc áo cưới chụp hình hoặc trình diễn trên sàn catwalk, mẹ cô càng thấy sốt ruột.

Huyền My trong trang phục áo cưới tối 23/8.

Về phần mình, Huyền My vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân nhưng đã nghĩ đến chuyện tìm người phù hợp để thành gia lập thất. "Qua mỗi độ tuổi suy nghĩ của con người ta lại trưởng thành hơn. Tôi từng muốn lấy chồng, có con sớm ở độ tuổi đôi mươi. Thế nhưng, việc đăng quang Á hậu khiến tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Giờ đây, sau 5 năm lăn lộn với showbiz, tôi muốn có một gia đình riêng. Sau những bộn bề công việc, nếu có một người để dựa vào, có lẽ tôi sẽ thấy an lòng và bình yên hơn", Huyền My nói. Người đẹp cho biết sẽ lên xe hoa bất cứ lúc nào nếu duyên tới.

Chia sẻ về đám cưới trong mơ của mình, Huyền My muốn tổ chức bên bãi biển và sẽ chỉ mời khoảng 50 người thực sự thân thiết. Cô sẽ mặc một chiếc váy cưới thật đơn giản, sánh đôi bên người đàn ông của đời mình và nhận lời chia vui trong bữa tiệc cùng bạn bè. Đó sẽ là đám cưới bí mật. Sau đó, cô sẽ tổ chức thêm một đám cưới ở Hà Nội giống như mọi người thường làm.

Bức ảnh được Huyền My chia sẻ trên Instagram tối 23/8.

Tối 23/8, Huyền My khiến các fan xôn xao khi đăng hình mặc váy cưới lên Instagram kèm chú thích "Tôi đi lấy chồng đây, bye các bác". Nhiều người đồn đoán Á hậu Việt Nam 2014 chuẩn bị lên xe hoa. Tuy nhiên, cô phủ nhận tin đồn sắp cưới và cho biết đó là hình cô chụp khi làm vedette tại một buổi trình diễn thời trang cưới.

Hiện tại, Huyền My vẫn rất bận rộn chạy show. Ngoài ra, cô còn thử sức xây dựng kênh Youtube riêng và mong muốn trở thành một blogger về du lịch.

Gia đình Á hậu Huyền My.

Huyền My sinh năm 1995 trong một gia đình có hai chị em và cô là chị cả. Bố của Huyền My hiện công tác ở Viện Hàn lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ chủ yếu kinh doanh và quản lý công việc giúp con gái. Gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ và đóng vai trò quan trọng trong mọi quyết định của cô.