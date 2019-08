Margot Robbie không 'cởi đồ' vẫn gợi cảm 0 Phim 'Chuyện ngày xưa ở... Hollywood' là dịp hiếm hoi Margot Robbie kín đáo trên màn ảnh, nhưng cô đào 29 tuổi vẫn tạo được sức hút riêng.

Trong bối cảnh Hollywood năm 1969, nữ diễn viên hóa thân thành minh tinh Sharon Tate 26 tuổi. Đó là một nhân vật có thật, một trong những biểu tượng của nhan sắc và tài năng ở kinh đô điện ảnh thế giới thập niên 1960, bị giết hại dã man đúng 50 năm trước. Nhân vật thuộc tuyến phụ, không có nhiều đất diễn nhưng được xây dựng khéo léo để tái hiện chân dung gần với thực tế.

Margot Robbie phiêu cùng một điệu nhảy của Sharon Tate.

Vào vai một cách tự nhiên, Margot Robbie bộc lộ tính cách phóng khoáng, lạc quan, đôi khi quá hồn nhiên nhưng không phản cảm, cùng niềm đam mê diễn xuất lẫn sở thích âm nhạc, tiệc tùng của Sharon Tate. Là hai chi tiết được đặc tả nhiều nhất, vẻ mặt và bước chân của nhân vật này có sự đồng nhịp, đều khoan thai, nhẹ bẫng, cho thấy cuộc đời cô đang ở vào thời điểm viên mãn đáng ngưỡng mộ, khi hôn nhân và sự nghiệp cùng thăng hoa. Margot Robbie được nhận xét là đã diễn xuất rất tinh tế.

Margot Robbie diễn nhẹ nhàng và tinh tế.

Được tiếng là "bom sex chịu cởi" của màn ảnh Hollywood, Margot Robbie từng có nhiều màn diễn xuất táo bạo và bốc lửa trong Biệt đội cảm tử (Suicide Squad), Sói già phố Wall (The Wolf of Wall Street), Tarzan... Chuyện ngày xưa ở... Hollywood là một trong số ít phim ngôi sao Australia kín đáo khi lên hình.

Dù vậy, các set đồ thời thượng của nửa thế kỷ trước không giấu được nét đẹp nữ tính và quyến rũ rất riêng của Sharon Tate, hay cũng chính là của Margot Robbie, được cô tạo nên bằng ánh nhìn, thần thái và điệu nhảy gợi cảm.

Margot Robbie kín đáo nhưng có sức quyến rũ riêng.

Chuyện ngày xưa ở... Hollywood kể về hào quang lẫn mặt trái của Hollywood một thời. Trong đó, đạo diễn Quentin Tarantino dành một phần thời lượng để khắc họa những ngày tháng cuối đời của Sharon Tate. Gây tò mò trước ngày phim ra mắt, vụ thảm sát tại nhà riêng của mỹ nhân quá cố là phần nội dung thú vị nhất trong bản phim chiếu rạp, được dàn dựng bất ngờ, hấp dẫn, lại phù hợp âm hưởng cổ tích như tựa đề gốc của phim gợi mở: Once Upon A Time In Hollywood - ngày xửa ngày xưa ở Hollywood.

Phim tập trung chủ yếu vào nam chính Rick Dalton do Leonardo DiCaprio thủ diễn. Anh vốn là một ngôi sao phim truyền hình cao bồi, loay hoay tìm đường cứu vãn sự nghiệp đang tuột dốc. Đồng hành cùng Rick trong sự nghiệp là cascadeur thân thiết Cliff Booth (Brad Pitt đóng). Tại Hollywood năm 1969, Rick sống kế bên nhà của vợ chồng Sharon Tate, Cliff giao đấu võ thuật với Lý Tiểu Long và cả hai nảy sinh mâu thuẫn với một số nhà sản xuất máu mặt trong nghề.

Tác phẩm giành được tràng vỗ tay tán thưởng dài 6 phút ở LHP Cannes hồi tháng 5, nhận số điểm 8,4/10 từ chuyên trang bình luận phim IMDb, 85% đánh giá tốt từ các nhà phê bình của Rotten Tomatoes. Hiện, phim trình chiếu ở các rạp Việt Nam.

Ngoisao.net chấm 8/10 điểm

Phong Kiều

Ảnh: Sony