'Mai Phương bế tắc khi tính tương lai cho con' 0 Theo bạn thân Bảo Như, Mai Phương và cô từng bàn với nhau về tương lai của bé Lavie nhưng thấy bế tắc vì ông bà ngoại của bé đã quá tuổi lao động nhưng lại không thể giao con cho người khác.

- Đồng hành với Mai Phương trong những ngày cuối đời, chị gặp áp lực gì?

- Đó là điều thực sự kinh khủng với tôi và chị Ốc Thanh Vân vì có những vấn đề tôi không tiện chia sẻ. Những gì được chứng kiến khiến tôi cảm thấy quá tội cho Phương và cảm thấy không ai có thể đáng thương hơn cô ấy được nữa. Phương không chỉ đau đớn về thể xác mà cả tinh thần. Cuộc sống của Phương có quá nhiều thứ không trọn vẹn.

Thời thế cũng chẳng ủng hộ Phương. Những ngày cô ấy nằm viện, Covid-19 diễn biến phức tạp nên mọi người phải hạn chế đến thăm. Giá không có dịch bệnh, có người năng lui tới thì có lẽ tinh thần của Phương sẽ đỡ hơn. Đến lúc chết, nhiều thứ cũng phải hạn chế. Nhiều thứ dồn dập ập đến khiến tôi thấy Phương quá khổ sở.

Mai Phương và con gái Lavie trong chuyến du lịch tại Hội An giữa năm 2019. Ảnh: Sam Nguyễn

- Chị thấy Mai Phương day dứt nhất về điều gì nhất trước khi qua đời?

- Tôi biết Phương lo nhất là Lavie. Phương mong Lavie có cuộc sống bình an, hạnh phúc mà thôi. Bất kỳ người mẹ nào ra đi khi con còn nhỏ như vậy cũng chỉ mong con đừng gặp sóng gió thêm nữa.

- Trước khi qua đời, chị ấy dặn dò chị thế nào về bé Lavie?

- Phương nói sau này Như hãy năng lui tới thăm Lavie. Cô ấy chỉ nói vậy chứ không đề cập cụ thể hơn. Một tháng trước khi mất, Phương đau đến mức phải ngồi rên chứ không thể nằm nên cũng không nói được nhiều.

Tôi và Phương từng ngồi với nhau để tính toán cho Lavie nhưng tính hoài vẫn thấy bế tắc, không có lối thoát. Ông bà ngoại của Lavie đều đã qua độ tuổi lao động. Thời gian vừa qua, ba Phương cũng đã rất mệt vì chăm sóc con gái nên không biết có lo được cho cháu hay không. Nhiều người muốn nhận Lavie về nuôi lắm nhưng xét về pháp lý thì không được vì bé còn ông bà ngoại và cả hai đều bảo đây là cháu mình nên sẽ không đưa cho ai.

Vì không tính được cách nào ổn thoả nên Phương chỉ biết bảo tôi hay lui tới, động viên, chia sẻ với con được cái gì thì thì chia sẻ. Ai cũng muốn Lavie có một cuộc sống tốt đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng không thể đón Lavie về nuôi nên tôi và mọi người sẽ tìm cách hỗ trợ kiểu khác, suy tính dần dần tuỳ từng lúc.

Bố mẹ của Mai Phương trong đám tang diễn ra sáng 31/3. Ảnh: Quỳnh Trần

- Chị sắp xếp cuộc sống như thế nào khi dành nhiều thời gian cho Mai Phương?

- Từ khi dịch bệnh diễn ra, tôi không có show nên có thể thăm Phương bất kỳ khi nào sắp xếp được thời gian, có thể là mỗi ngày hoặc hai ngày một lần. Thực sự là tôi và chị Ốc Thanh Vân đã đánh liều để đến được với Phương những ngày tháng cuối. Lần nào thấy tôi vào viện, chồng cũng bảo em ơi phải cẩn thận. Nhiều bạn bè hỏi thăm tình hình của Phương nhưng chúng tôi bảo "để mình chúng em chơi liều thôi, các anh chị nên ở nhà đi". Tôi không dám khuyên mọi người vào viện vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sợ lỡ có chuyện gì không may xảy ra.

Có nhiều người còn chăm sóc cho Phương nhiều hơn tôi. Bốn tháng gần đây, bố đẻ và cô Liên - mẹ nuôi của Phương - lúc nào cũng túc trực bên cô ấy. Mẹ nuôi của Phương vốn là cô giáo dạy đàn piano và đàn tranh nhưng đã gác lại tất cả để đến chăm lo cho con nuôi. Mỗi lần Phương bảo thèm gì là cô lập tức đi mua hoặc đặt về cho bằng được. Ngoài ra, Phương còn có hai người em nữa ở bên cạnh. Hai bé là chị em sinh đôi, cùng tên là My, đã chấp nhận bỏ hết công việc để ở bên Phương. My nhỏ nấu ăn rất ngon, mỗi ngày nấu ba bữa và các món trong tuần không bao giờ lặp lại để chăm sức khoẻ cho Phương. My lớn thì đảm nhận phần chăm sóc cho bé Lavie. Từ khi Phương ra đi, hai bé My vẫn lo cho Lavie rất tận tình.

- Điều gì làm chị nuối tiếc vì chưa thể thực hiện trước khi người bạn thân qua đời?

- Tôi và Phương có một album ảnh chung đặt tựa đề là "Nắm tay nhau đi khắp thế gian". Hai đứa đi đâu cũng bỏ ảnh vào đó. Thế mà từ khi nó bị bệnh, tôi chẳng đi với nó được chuyến nào. Khi lật giở lại những tấm ảnh và video cũ, tôi thấy hơi ganh tỵ với chị Ốc vì chị ấy chí ít còn đi được với Phương một chuyến Bhutan (cười). Nó từng rủ đi Thái Lan, Bhutan rất nhiều lần nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Nó từng trách tôi đi Thái với chồng mà không đi với nó. Tôi làm thế chỉ vì sợ nó đi về sẽ mệt hơn mà thôi.

Tôi từng giận Phương vài lần vì nó không nghe lời khuyên của mình. Thay vì nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi hoàn toàn, nó quyết định đi diễn trở lại sau chưa đầy một tháng xuất viện. Đã có lần tôi nhắn tin trách Phương và hỏi rằng nếu cơ thể kháng thuốc thì sao và kết quả là điều ấy đã xảy ra sau bảy tháng điều trị.

Bảo Như và Mai Phương lúc sinh thời.

- Việc Mai Phương tích cực đi diễn trở lại liên quan gì đến gánh nặng kinh tế của chị ấy khi phải một mình nuôi con?

- Không phải là vì gánh nặng kinh tế đâu. Lúc ấy, Phương đã nhận được sự ủng hộ từ mọi người rồi. Phương đi làm chỉ vì nghĩ rằng không biết thời gian của mình được bao lâu nữa, còn cống hiến được bao nhiêu thì cố thôi.

Qua đây, tôi cũng muốn cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và khán giả đã ủng hộ cho Phương về kinh tế để yên tâm chữa bệnh và cho Lavie cuộc sống bình an. Phương ban đầu được chẩn đoán chỉ có thể sống được hai tháng thôi nhưng cuối cùng đã cầm cự được gần một năm rưỡi. Với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như Phương, đó thực sự là một kỳ tích rồi.

- Một năm rưỡi đồng hành với Mai Phương chữa bệnh, chị thấy bạn mình có điều gì đặc biệt?

- Ngày nhận kết quả bị ung thư, Mai Phương báo cho tôi đầu tiên. Nó chưa khóc mà tôi đã khóc rồi. Lúc đó, nó cứ bảo: "Thôi, có gì đâu mà khóc. Còn nước còn tát". Nó cứ nghĩ rằng chuyện như vậy chỉ ở trong phim thôi chứ không thể xảy ra với mình.