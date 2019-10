Maggie Q đặt tên cho chú gấu Việt

Nữ diễn viên Maggie Q được đánh giá là biểu tượng của nhan sắc châu Á tại Hollywood. Nhắc đến Maggie Q là nói tới biểu tượng thành công của nghệ sĩ châu Á tại Hollywood. Nữ diễn viên có mẹ là người Việt, sinh năm 1979 tại Hawaii, Mỹ. Cô nổi tiếng với vai Nikita trong loạt phim cùng tên của kênh The CW phát sóng từ 2010 đến 2013. Ngoài ra cô còn thủ vai chính trong các phim Nhiệm vụ bất khả thi III và Live Free or Die Hard. Năm 2014, cô tham gia vai Tori Wu trong phim điện ảnh Divergent chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Veronica Roth, vai mà cô đã đóng trong phần tiếp theo The Divergent Series: Allegiant.