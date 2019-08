Madonna và các sao nữ ủng hộ Miley Cyrus 0 Nữ hoàng nhạc pop Madonna ngợi ca Miley Cyrus vì đã thẳng thắn bảo vệ bản thân trước những lời cáo buộc và mạnh mẽ bước tiếp sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Madonna viết: "Cảm ơn Chúa! Cháu là một con người bình thường, một phụ nữ đã dám sống hết mình. Cháu không cần phải xin lỗi!".

Miley Cyrus và Madonna (phải) năm 2014.

Nữ hoàng nhạc pop 61 tuổi dành sự khích lệ lớn cho Miley Cyrus sau khi nữ ca sĩ 26 tuổi lên tiếng về chuyện chia tay Liam Hemsworth trên Twitter sáng 23/8, phủ nhận cáo buộc ngoại tình. Miley thừa nhận từng hút cần sa, chụp ảnh khỏa thân, làm nhiều điều nổi loạn và không phải là người hoàn hảo nhưng cô cam đoan rằng mình không phải là kẻ lừa dối. Miley cũng khẳng định cô luôn yêu và tôn trọng Liam. Tuy nhiên cô đã quyết định cách tốt nhất là chia tay và đang có cuộc sống mới khỏe mạnh, hạnh phúc.

Madonna - một đại diện của nữ quyền, một cá tính mạnh mẽ và nổi loạn - vốn là bậc tiền bối thân thiết của Miley Cyrus. Hai ngôi sao ở hai thế hệ khác nhau từng biểu diễn cùng trên sân khấu MTV ca khúc Don't Tell Me và We Can't Stop. Miley thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng, Madonna chính là hình mẫu cô noi theo - một người "không sợ tình dục và dám làm những gì bạn muốn làm". Miley cũng ví von ca khúc We Can't Stop như là phiên bản năm 2013 của bài Don't Tell Me của Madonna.

Madonna (trái) ủng hộ Miley Cyrus vì đã dám sống theo cách của mình, giống như chính cô.

Không chỉ Madonna, diễn viên Shailene Woodley và người mẫu Lily Aldridge cũng ủng hộ bài viết của Miley Cyrus với những biểu tượng trái tim. Rapper Juicy J bình luận: "Chúng tôi yêu bạn, Miley. Hãy luôn mạnh mẽ nhé". Cựu sao Disney Bella Thorne viết: "Em yêu những dòng tweet này, rất nhiều điều chị đã dốc lòng. Em yêu từng phiên bản của chị. Hoàn hảo là sự không hoàn hảo và đó là sự thật".

Miley Cyrus đăng tải loạt tweet này sau một ngày Liam Hemsworth đệ đơn ly hôn lên tòa án Los Angeles. Cặp sao vốn đã lặng lẽ ly thân từ tháng 7, mỗi người ở một nơi. Vào ngày 10/8, Miley bị rò rỉ ảnh ôm hôn nữ blogger Kaitlynn Carter trong kỳ nghỉ tại Italy. Nữ ca sĩ lập tức lên tiếng xác nhận cô đã chia tay Liam, tránh những điều tiếng cô đang ngoại tình.

Hoài Vũ (Theo JJ)