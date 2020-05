Lý do Adele giảm hơn 40 kg 0 Huấn luyện viên thể hình của ca sĩ Adele cho biết cô giảm cân không phải để trông siêu gầy hay sexy phục vụ thị hiếu của khán giả mà chỉ vì sức khỏe bản thân.

Sau khi Adele gây bão mạng xã hội với bức ảnh giảm cân ngoạn mục hôm 5/5, trong khi nhiều người hâm mộ dành lời khen lợi sự "lột xác" của họa mi nước Anh, có không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ quá gầy, mặt hốc hác và không đẹp như thời mũm mĩm.

Adele (từ trái sang) năm 2011, 2016 và tháng 5/2020. Ảnh: Rex, Instagram.

Pete Geracimo - huấn luyện viên thể hình cũ của Adele ở London - bức xúc phản pháo những bình luận tiêu cực nhắm vào nữ ca sĩ và những cáo buộc cho rằng cô mắc chứng ám ảnh béo phì nên mới thay đổi cơ thể như vậy. Pete viết: "Trong trải nghiệm cá nhân của tôi suốt nhiều năm làm việc cùng, cô ấy luôn tiến bước theo phong cách riêng của mình. Cô ấy chưa bao giờ cố gắng khoe da thịt hoặc thay đổi trở thành một cô nàng gợi cảm để bán album. Cô ấy dùng hát tuyệt vời của mình để chinh phục khán giả! Adele chưa bao giờ cố gắng giả vờ làm thứ gì đó mà cô không muốn. Các bạn cũng từng nhìn thấy điều đó và đó là lý do chúng ta luôn yêu mến cô ấy".

Pete Geracimo - huấn luyện viên thể hình của Adele khi còn ở London.

Pete là người đồng hành Adele từ những ngày đầu cô bước vào hành trình tập luyện và ăn uống theo chế độ mới. "Mục đích của cô ấy chưa bao giờ là để trở nên siêu gầy. Mục đích của cô ấy là vì sức khỏe", Pete giải thích.

"Đặc biệt sau khi cô ấy sinh con và phẫu thuật, khi album 25 phát hành, tour diễn được lên lịch trình, chúng tôi phải sẵn sàng thể lực cho cô ấy trong suốt 13 tháng đi tour kéo dài mệt mỏi. Khi đó, cô ấy rất quyết tâm tập luyện và có những lựa chọn tốt hơn trong chế độ ăn uống. Kết quả, cô ấy đã giảm cân trông thấy và mọi người bắt đầu chú ý", Pete kể. Nam huấn luyện viên cũng cho biết Adele tiếp tục xuống cân sau khi cô trải qua những khó khăn trong cuộc sống riêng như chuyện ly hôn và chuyển đến Los Angeles sống.

Adele rời phòng tập ở Los Angeles tháng 9/2019.

Pete khẳng định Adele thay đổi vì muốn "trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân" và vì muốn "tốt cho chính mình và cho con trai Angelo". Việc theo đuổi lối sống khoa học giúp giọng ca Some Like You có sức khỏe để làm việc và chăm con trai. "Cô ấy không thay đổi vì tôi hay vì các bạn", Pete nhấn mạnh. Anh hy vọng mọi người không bình phẩm về ngoại hình mới của Adele bởi điều quan trọng nhất, nữ ca sĩ đang hạnh phúc với cuộc sống mới, hài lòng với cơ thể khỏe mạnh của mình và sẵn sàng lên đường đi lưu diễn trở lại.

Adele thon thả, xinh đẹp bên bạn bè trong bữa tiệc ở Las Vegas năm ngoái.

Adele từng gây tranh cãi khi áp dụng chế độ ăn kiêng chỉ 1.000 calo mỗi ngày. Cô cắt giảm đường, tinh bột và chủ yếu tiêu thụ các món chế biến từ thực vật như táo, cải xoăn, kiều mạch, trà xanh... Song song với chế độ ăn, Adele còn tích cực tập luyện theo hướng dẫn của PT, mỗi buổi tập kéo dài 60 phút xen kẽ cardio, tạ, pilates. Ban đầu, việc giảm cân nhanh chóng khiến Adele gặp phải tình trạng da nhăn, ngực xệ nhưng sau một thời gian dài kiên trì tập luyện, cô đã có được sắc vóc trẻ trung, đầy sức sống hơn. Theo Mailonline, hiện ngôi sao xứ sương mù đã giảm 45 kg so với đầu năm ngoái.

Hoài Vũ