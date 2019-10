Lou Hoàng hiến tim cho người yêu trong MV

Ca khúc Là bạn không thể yêu được chắp bút bởi nhạc sĩ Quang Hùng Master D, sau đó Lou Hoàng sửa lại, viết thêm lời mới do phần audio trước bị rò rỉ. Nhạc sĩ Only C tiếp tục đảm nhận vai trò sản xuất, nhạc sĩ Phúc Thiện và rocker Kan phối khí.