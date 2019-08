Loạt vai diễn đáng nhớ của Leonardo DiCaprio

Sinh thời, J. Edgar Hoover được xem là người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ khi là người đầu tiên ngồi ghế giám đốc FBI trong giai đoạn 1924 – 1972. Chân dung nhiều bí ẩn và cuộc đời gây tranh cãi của ông được tái hiện qua diễn xuất điềm tĩnh, tài hoa của Leonardo DiCaprio trong phim J. Edgar ra mắt năm 2011. Với tác phẩm của đạo diễn Clint Eastwood, Leo bằng lòng giảm 15 triệu USD cát-xê, đồng thời dành 7 tiếng hóa trang trước mỗi lần quay phân cảnh nhân vật khi về già. Cùng với Body of Lies, Blood Diamond và Catch Me If You Can, bộ phim này hiện được trình chiếu trên HBO Go thuộc nền tảng FPT Play.