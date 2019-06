Loạt sao Việt thích thú với thử thách 'Tôi là thế hệ mới' 0 Các nghệ sĩ thách thức nhau biến đổi ngoại hình, bước nhảy và hô vang thông điệp "IATNG" (I am the next generation).

Sau YOLO (You only live once - Bạn chỉ sống một lần) hay NGU (Never give up - Không bao giờ bỏ cuộc), từ khóa đang được nhiều trẻ yêu thích là "IATNG" (I am the next generation) - thể hiện sự thay đổi đầy cá tính, tự tin làm chủ cuộc sống và tương lai của thế hệ trẻ. Trào lưu còn hướng giới trẻ đến lối sống lành mạnh, tích cực từ việc thay đổi những điều nhỏ nhất như học cách sống xanh, từ bỏ thói quen xấu...

Không chỉ người trẻ, nhiều sao Việt như Thái Trinh, Osad, Quang Đăng... hưởng ứng trào lưu IATNG bằng cách chia sẻ trên mạng xã hội và thách thức bạn bè mình cùng tham gia.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Trinh chia sẻ khấu hiệu "I’m Beautiful, I’m the next generation - Luôn thay đổi để mình xinh đẹp, tự tin đại diện cho thế hệ mới thể hiện chất riêng của bản thân". Để chứng minh sự thay đổi tích cực của mình, cô đăng tải đoạn video "biến đổi" thần thái trong tích tắc. Từ cô nàng mặc trang phục xuề xòa trở thành "nàng thơ", vừa ôm đàn, vừa hát. Cuối video cô thách thức Quang Đăng biến đổi giống mình.

* Đoạn video hút nghìn người xem của Thái Trinh

Không chọn hình tượng "ngọt ngào" như Thái Trinh, vũ công Quang Đăng khiến fan bất ngờ khi hóa quý ông lịch lãm. Trong video đăng trên Facebook, chàng biên đạo biến hóa với những bước nhảy lịch lãm và khẳng định "I'm Elegant - I'm the next generation".

Anh chàng cũng bày tỏ quan điểm, khuyến khích thế hệ trẻ thay đổi hoàn thiện bản thân để luôn là những người dẫn đầu. "Hãy tự tin thể hiện sự thay đổi của bản thân để thể hiện chất riêng", anh nói.

Quăng Đăng mặc lịch lãm nhằm hưởng ứng trào lưu "I'm the next generation".

Còn anh chàng Osad thu hút hàng nghìn fan khi gắn với khẩu hiệu "I’m kool, I’m the next generation". Anh gửi lời thách đấu "cô nàng 7 thứ tiếng" Khánh Vy cùng tham gia bằng cách quay video, chụp ảnh hoặc nói khẩu hiệu của thế hệ mới "I am the next generation".

Đáp lại lời mời gọi từ Osad, Khánh Vy cũng tự tin tuyên bố: "Bạn trẻ, bạn năng động, bạn thông minh, bạn xinh đẹp, bạn là đại diện của thế hệ mới. Hãy tự tin thể hiện sự thay đổi bản thân để khẳng định chất riêng". Cô nàng cũng kêu gọi cộng đồng mạng tham gia trào lưu này theo cách sáng tạo và khác biệt nhất.

Khánh Vy chia sẻ video đáp lại Osad trên trang cá nhân.

Không chỉ lan toả cảm hứng sống, thể hiện sự thay đổi tích cực đến thế hệ mới, "I am the next generation" còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ Việt: "Hãy tự tin thể hiện sự thay đổi bản thân để khẳng định chất riêng của mình".

Vạn Phát