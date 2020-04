Loạt phim từng dự đoán về virus giống nCov

Sau hai năm ra mắt, phim truyền hình Hàn Quốc My Secret Terrious do So Ji Sub đóng chính gần đây gây chú ý trở lại, vì nhắc đến một loại virus thuộc chủng corona đột biến, tấn công vào phổi, ủ bệnh từ hai tới 14 ngày, có thể giết chết 90% người nhiễm và không có vaccine điều trị. Một tổ chức điệp viên trong phim cố gắng ngăn chặn âm mưu phát tán virus này tại phòng thể dục của một trường học. Các điệp viên hướng dẫn các em nhỏ rửa tay sạch và giữ vệ sinh để phòng bệnh.