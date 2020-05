Leonardo nói tục hơn 300 lần trên phim 0 Leonardo DiCaprio được thống kê chửi bậy trên phim nhiều thứ hai Hollywood, chỉ đứng sau Jonah Hill, đặc biệt trong phim 'Sói già phố Wall'.

Bảng xếp hạng tài tử chửi tục nhiều nhất trên màn ảnh Hollywood là một cuộc khảo sát vui do Buzz Bingo thực hiện, thông qua 3.565 kịch bản phim đã phát hành. Kết quả cho thấy Leonardo DiCaprio nói tục 361 lần qua các vai từng đảm nhận. Trong số này, vai diễn nói bậy nhiều nhất của anh là ông trùm tài chính giàu có và lọc lõi trong Sói già phố Wall (The Wolf of Wall Street). Một vai diễn khác có nhiều cảnh Leonardo nổi giận và quát mắng là cảnh sát "chìm" trong phim Điệp vụ Boston (The Departed).

Leonardo DiCaprio tái hiện chân dung ông trùm tài chính phố Wall.

Tuy nhiên, Leonardo DiCaprio chỉ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng hài hước này. Nam diễn viên chửi tục nhiều nhất trên phim Hollywood là Jonah Hill, bạn diễn của Leonardo trong Sói già phố Wall. Khi kết quả này được công bố, Jonah Hill thậm chí thể hiện niềm vui và tự hào trên Instagram. Anh gửi lời cảm ơn đạo diễn Martin Scorsese - tác giả của phim Sói già phố Wall - giúp mình tạo nên một dấu mốc trong sự nghiệp.

Jonah Hill trong Sói già phố Wall.

Người về thứ ba trong cuộc "đua" đặc biệt này là Samuel L. Jackson, tài tử da màu nổi tiếng với vai diễn Nick Fury trong loạt phim Avengers. Danh sách này còn có mặt Denzel Washington, Billy Bob Thornton, Seth Rogen, Bradley Cooper và Danny McBride. Xét về mật độ nói tục trên phim, Jonah Hill và Samuel L. Jackson một chín một mười. Cứ 1.000 từ được nói ra, Jonah Hill dùng từ tục 22,9 lần, còn Samuel Jackson chửi thề 6,9 lần.

Samuel L. Jackson.

