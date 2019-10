Lan Ngọc vai trần, Lê Xuân Tiền khoe body 0 Diễn viên Lan Ngọc và người mẫu Lê Xuân Tiền cùng góp mặt trong video đầu tiên giới thiệu phim 'Gái già lắm chiêu 3'.

Gái già lắm chiêu 3 first look Video đầu tiên của 'Gái già lắm chiêu 3'

Lan Ngọc khoe nhan sắc với bộ váy trễ vai màu trắng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, kết hợp trang sức ngọc lục bảo cầu kỳ. Lê Xuân Tiền lấp ló body sáu múi sau bộ vest thêu họa tiết cung đình. Cặp đôi xuất hiện trong không cảnh giàu có của khu biệt phủ rộng lớn, kiến trúc kiểu Huế cổ kính. Nhiều đồ vật mang hơi thở truyền thống như gốm sứ mạ vàng, bộ sứ Hoàng Liên giá hàng trăm triệu đồng, ly tách viền vàng... tô đậm lối sống phù phiếm của các nhân vật. Những yếu tố hiện đại như bể bơi, rượu vang, hình ảnh nem công chả phượng đặt trên tháp bạc... cũng cho thấy sự đối lập giữa hai lối kiến trúc phương Đông và phương Tây.

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền.

Video dài gần 2 phút còn gây chú ý bởi phân cảnh Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền ngồi trên bàn tiệc giữa không gian xa hoa, ăn trứng vịt lộn kèm rau răm theo kiểu cách cầu kỳ. Hai diễn viên thể hiện nhiều ánh mắt, cử chỉ tình tứ dành cho nhau. Đoạn first look này thực hiện từ tháng 6, khi đạo diễn đưa các diễn viên ra Huế làm quen bối cảnh và ghi hình những thước phim đầu tiên. Khác với teaser hoặc trailer, first look không tiết lộ về nội dung mà phần lớn thể hiện chủ đề, bối cảnh, tinh thần của bộ phim, đồng thời hé lộ tạo hình nhân vật.

Bối cảnh phim xa hoa.

Gái già lắm chiêu 3 do bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito lên kịch bản và đạo diễn. Cặp đạo diễn cho biết dự án giữ nguyên thể loại chick-flick trẻ trung, hiện đại. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và khai thác góc khuất đằng sau sự xa hoa, phù phiếm của những người phụ nữ trong gia đình thượng lưu, giàu có.

Lan Ngọc tiếp tục hóa thân thành Ms. Q - host một chương trình chuyên phanh phui bí mật showbiz, sóng đôi chàng phi công trẻ Jack do Lê Xuân Tiền thủ vai. Phần 3 còn đánh dấu sự trở lại của NSND Lê Khanh sau 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Ngoài ra, phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên khác như: NSND Hồng Vân, Jun Vũ... Phim đã hoàn tất ghi hình và dự kiến công chiếu ngày 7/2/2020.

Tuấn Võ