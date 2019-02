Lan Ngọc đùa giỡn bên hai 'soái ca' Bình An, B Trần

Dự án phim truyền hình ‘Mối tình đầu của tôi’ vừa tiết lộ tạo hình bốn nhân vật chính là Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An và B Trần. Bộ phim là phiên bản Việt của 'She was pretty', có nội dung lãng mạn, hài hước về tình bạn, tình yêu và công việc của những người trẻ hiện đại. Trong phim, Hạ Linh (Chi Pu) là cô gái xinh đẹp, thành đạt, nhiều chàng trai đeo đuổi còn An Chi (Lan Ngọc) xấu xí, thất nghiệp. Cuộc sống đôi bạn thân đảo lộn từ khi có sự xuất hiện của hai soái ca Minh Huy (B Trần), Nam Phong (Bình An).