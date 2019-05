Lâm Vũ lần đầu đi sự kiện cùng vợ hoa hậu và con gái

Ngọc Sơn gây bất ngờ khi mặc trang phục phát sáng, biểu diễn máu lửa trên sân khấu. Đây là lần đầu anh tổ chức họp báo nhân dịp ra mắt trung tâm Ngọc Sơn Production và giới thiệu 2 MV nhạc quốc tế 'Something just like this' và 'Spectre'. Ngọc Sơn tiết lộ anh tự hòa âm phối khí cho các ca khúc và hóa thân thành nhân vật Doctor Strange nổi tiếng của hãng phim Marvel.