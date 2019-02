Lady Gaga bật khóc cảm ơn người yêu tin đồn khi nhận giải Oscar

Kết quả giải thưởng Oscar lần thứ 91 Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Regina King - phim If Beale Street Could Talk Phục trang xuất sắc: phim Black Panther Hóa trang và làm tóc xuất sắc: phim Vice Thiết kế sản xuất xuất sắc: phim Black Panther Xử lý âm thanh xuất sắc: phim Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) Thu thanh xuất sắc: phim Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: phim Roma (phim Mexico) Dựng phim xuất sắc: phim Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali - phim Green Book Phim hoạt hình xuất sắc: phim SpiderMan: Into The Spiderverse (Người Nhện: Vũ trụ mới) Kỹ xảo xuất sắc: phim First Man (Bước chân đầu tiên) Kịch bản gốc xuất sắc: phim Green Book Kịch bản chuyển thể xuất sắc: phim BlackkKlansman Nhạc nền xuất sắc: phim Black Panther Ca khúc nhạc phim hay nhất: Shallow - phim A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Nam diễn viên chính xuất sắc: Rami Malek - phim Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) Nữ diễn viên chính xuất sắc: Olivia Colman - phimThe Favorite Đạo diễn xuất sắc: Afonso Cuaron - phim Roma Phim xuất sắc: phim Green Book