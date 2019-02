Kim Tae Hee dẫn đầu danh sách diễn tệ nhất Hàn Quốc 0 Bà xã Bi Rain cùng Jang Dong Gun, Kwon Sang Woo, Han Ga In... được bình chọn là sao hạng A Hàn Quốc có diễn xuất gây thất vọng. Kim Tae Hee mang bầu con thứ hai

Kim Tae Hee mập lên trông thấy

Cổng thông tin cộng đồng DC Inside và công ty My Celebs Hàn Quốc mới đây đã tổ chức cuộc bình chọn dàn sao hạng A gây thất vọng về diễn xuất, trong thời gian 17 - 23/2. Trên tổng số 7.166 số phiếu nhận được, ngọc nữ Kim Tae Hee chiếm tới 12,4% (892 phiếu), dẫn đầu danh sách không ai mong muốn này.

Kim Tae Hee dự một sự kiện tại Hà Nội cuối năm 2018.

Trang tin giải trí All Kpop ghi nhận, Kim Tae Hee sở hữu nhan sắc trời cho cùng diễn xuất tốt khi mới vào nghề. Song khả năng của cô không được nâng cao, không tạo được đột phá theo thời gian. Xung quanh cuộc bình chọn, nhiều người dành bình luận tiêu cực cho Kim Tae Hee trên diễn đàn One Hallyu. Một cư dân mạng viết: "Cô ấy là một điển hình cho diễn xuất tệ. Điều duy nhất cô ấy biết làm là mở mắt thật to". Một người khác châm biếm: "Sao có thể gọi là thất vọng khi mà diễn xuất của cô ấy chưa từng tốt!".

Kim Tae Hee trong 'Chuyện tình Harvard' Kim Tae Hee trong phim Chuyện tình Harvard

Đứng thứ hai trong danh sách diễn viên hạng A gây thất vọng là Jung Woo Sung với 10,7% phiếu bình chọn. Tài tử 46 tuổi sắp tới sẽ có phim Chứng nhân hoàn hảo trình chiếu tại rạp Việt. Danh sách còn có mặt các tên tuổi hàng đầu của xứ Hàn như Jang Dong Gun, Kwon Sang Woo, Jo In Sung, Cha In Pyo, Han Ga In...

Jung Woo Sung (phải) vào vai luật sư trong phim Chứng nhân hoàn hảo.

Kwon Sang Woo đóng phim Thám tử gà mơ 2 chiếu tại Việt Nam năm ngoái.

Phong Kiều

