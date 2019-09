Kim Kardashian mắc bệnh lupus 0 Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã bật khóc và cảm thấy hoang mang khi được chẩn đoán mắc căn bệnh mãn tính nguy hiểm.

Kim phát hiện bị lupus ban đỏ hồi mùa hè năm nay sau khi cơ thể mệt mỏi, buồn nôn và hai tay sưng đau. Đến viện xét nghiệm máu, Kim bủn rủn nhận được kết quả dương tính với kháng thể lupus. Bà xã Kanye West lần đầu tiết lộ về căn bệnh của mình trong chương trình Keeping Up with the Kardashian vào tuần này. Dù rất mạnh mẽ, Kim vẫn không ngăn được nước mắt với nỗi sợ hãi và lo lắng.

Kim rơi nước mắt chia sẻ về bệnh lupus.

Lupus là căn bệnh tự miễn, gây tổn thương đến mọi bộ phận của cơ thể và có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Khi mắc lupus ban đỏ hệ thống, hệ miễn dịch không giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của các tác nhân lạ gây bệnh mà quay ra chống lại cơ thể bằng cách sinh ra các kháng thể kháng lại các tế bào của hầu hết các cơ quan. Căn bệnh lupus không có thuốc chữa trị nhưng có những phương pháp điều trị để làm giảm các triệu chứng.

Hôm 12/9, khi tham dự talkshow truyền hình The View, Kim thẳng thắn chia sẻ nỗi lo của cô trước căn bệnh này. Bà mẹ 4 con tâm sự: "Khi bạn đi xét nghiệm và nhận được một kết quả không thể ngờ đến, giây đầu tiên là bạn cố hiểu được vấn đề và giây thứ hai bạn rơi vào cảm giác suy sụp. Bạn tự hỏi: 'Mọi thứ điều có thể xảy ra ư? Cuộc đời mình sẽ ra làm sao? Mình thực sự muốn sống khỏe mạnh vì các con'".

Kim bên 4 người con.

Nhưng sau những giây phút hoang mang, chán chường, ngôi sao 38 tuổi kiên cường đối mặt với bệnh tình và tìm gặp các chuyên gia giỏi nhất để chữa trị. "Tôi phải mạnh mẽ bởi tôi có gia đình và các con. Dù có vấn đề gì xảy đến trong cuộc sống, bạn chỉ được phép đau buồn trong giây lát vì đó là sự thật không thể thay đổi. Sau đó bạn phải tích cực tìm hiểu để giải quyết", Kim bày tỏ.

Kim cho biết, cô đã cố sử dụng các phương pháp điều trị tự nhiên nhưng không mấy tác dụng. Bởi vậy, Kim và bác sĩ đã tìm liệu trình khác tốt hơn. "May mắn bây giờ mọi thứ đang ở trong tầm kiểm soát", cô trấn an MC của chương trình.

Kim Kardashian trong chương trình The View.

Ngoài lupus ban đỏ, Kim còn mắc căn bệnh mãn tính khác là vẩy nến. Người đẹp Mỹ đã sử dụng rất nhiều biện pháp Đông Tây y kết hợp, thậm chí còn tìm đến cả nhà ngoại cảm để chữa bệnh nhưng vẫn không khỏi hoàn toàn.

Một số ngôi sao Hollywood khác cũng đang chiến đấu với căn bệnh lupus như Selena Gomez hay giọng ca Un Break My Heart Toni Braxton. Năm 2017, Selena từng phải ghép thận vì biến chứng của bệnh lupus và Toni Braxton cũng nhiều lần nhập viện điều trị các cơn đau dữ dội.

Hoài Vũ (Theo ET, Mail)