Kim chịu đau mặc đồ bó sát

Ngôi sao 39 tuổi Kim Kardashian vật lộn cùng các trợ lý để mặc bộ bodysuit chất liệu cao su bóng đi dự tuần lễ thời trang Paris.

Trong tập mới của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kim tiết lộ hậu trường cô mặc bộ latex chật cứng thương hiệu Balmain vào đầu tháng 3. Dù được nhiều người trợ giúp, bà mẹ bốn con vẫn rất chật vật để xỏ được lên người.

"Chết tiệt... da tôi đau quá", Kim nhăn mặt thốt lên trong khi nín thở kéo tay áo. Chất liệu cao su của bộ đồ khiến bà xã Kanye West như ngộp thở.

Kim chịu đựng đau đớn để kéo bộ đồ o ép cơ thể.

"Ai sẽ đi lễ nhà thờ trong bộ đồ latex này vậy?" chị gái Kourtney Kardashian của Kim la lên khi bước vào phòng khách sạn. Kim đáp: "Tất cả chúng ta!". Kourtney lo lắng hỏi rằng họ sẽ đi vệ sinh ra sao trong tình trạng này và được em gái khuyên: "Chị sẽ phải nhịn cho đến khi cả hai chúng ta cùng đi".

Kim quyết tâm nhịn đi toilet sau khi mặc đồ bó.

Chấp nhận hy sinh vì thời trang, Kim cuối cùng cũng mặc xong, cả cơ thể bị bó chặt vì đường cong của cô vốn nảy nở. Kim hoàn thiện thêm trang phục với áo khoác và da tay cùng chất liệu. "Đây đúng là Tuần lễ thời trang khủng khiếp!", ngôi sao người Mỹ bình luận.

Kim nín thở chịu đau để mặc bộ đồ bó sát

Kim mặc bộ đồ này cùng ông xã và chị cả Koutney tới dự show thời trang Balmain ở Paris. Sau đó, họ đi lễ nhà thờ và tham dự buổi biểu diễn hợp xướng thánh ca của Kanye West. Ngày hôm đó, Kim thay ba bộ latex khác nhau và gây ấn tượng mạnh với truyền thông vì sự "chịu chơi".

Kim mặc ba bộ đồ latex ở Paris ngày 1/3.

