Kim: 'Chị gái đã cào tôi chảy máu' 0 Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian nói chị cả Kourtney Kardashian đã tấn công cô trước và họ phải dừng quay phim một tuần sau vụ ẩu đả.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với chương trình The Tonight Show ngày 30/3 khi đang tự cách ly vì dịch bệnh, Kim Kardashian lần đầu giải thích về vụ xô xát với chị gái trên sóng truyền hình. "Nó thực sự rất căng thẳng. Kourtney dường như chất chứa rất nhiều phẫn nộ và tôi cảm thấy chị ấy không muốn quay phim nữa", Kim chia sẻ, đề cập tới việc Kourtney hục hoặc vì không còn muốn xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashian.

Cảnh đánh lộn của hai chị em Kim.

Bà xã Kanye West tiết lộ thêm về tính cách chị gái: "Chị ấy không phải kiểu người sẽ nói thẳng ra là: 'Mọi người, tôi sẽ không quay phim nữa'. Chị ấy vẫn đến làm việc như mọi ngày và khiến chúng tôi cũng như đoàn làm phim phải cố hiểu tại sao chị ấy không vui vẻ".

Kim cho biết, mẹ của họ - bà Kris Jenner - đã khóc khi xem đoạn phim hai con gái đánh nhau: "Khi mẹ tôi nhìn thấy video đó, bà đã khóc. Bà bảo: 'Các con là ai vậy? Điều gì đang diễn ra thế này?'. Chị Kourtney và tôi giờ đã bình thường trở lại, nhưng sau vụ đó chúng tôi đã dừng quay phim một tuần".

Cảnh Kourtney tức giận lao vào xô ngã Kim và sau đó Kim tấn công lại được chiếu trong tập phim vào tuần trước khiến nhiều khán giả sốc. Trong cuộc phỏng vấn, Kim mong mọi người hiểu rằng đây là điều hai chị em không cố ý và không bao giờ muốn xảy ra. "Tôi không hề muốn những thứ bạo lực như thế", Kim phân trần. "Nhưng lúc ấy chị Kourtney đã cào tôi rất mạnh và các bạn không thể thấy trên truyền hình là tay tôi đã chảy máu. Chị ấy đã thực sự cào lên cánh tay tôi và sau lưng tôi. Bởi vậy tôi đã lao lên và đập vào lưng chị ấy. Đó không phải khoảnh khắc để tôi tự hào, nhưng chúng tôi đã vượt qua được chuyện đó. Kourtney đã quyết định nghỉ ngơi một thời gian và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp chị ấy tốt hơn".

Kim trong cuộc phỏng vấn hôm 30/3.

Chương trình truyền hình thực tế của nhà Kardashian hiện cũng phải tạm dừng quay vì Covid-19. Kim ở nhà cách ly cùng chồng và bốn con từ đầu tháng ba. Người đẹp cho biết đây là lần đầu tiên cô trốn con ra ngoài và lẻn vào phòng studio tại nhà của mẹ đẻ để trả lời phỏng vấn trực tuyến. Trước đó, Kim đã tới nhà cô em út Kylie Jenner để nhờ trang điểm.

Hoài Vũ