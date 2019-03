Khán giả Mỹ tranh luận về Ngô Thanh Vân và phim 'Hai Phượng'

Khởi chiếu chính thức ở Mỹ từ 1/3 với tên quốc tế Furie, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân đóng chính kiêm sản xuất được truyền thông và công chúng Mỹ quan tâm. Cây viết Rob Hunter đăng một bài bình luận về phim trên trang Film School Rejects với tựa đề: "Furie: Đến vì Veronica Ngô, ở lại vì Veronica Ngô". Trước khi dành lời khen cho phần hành động mãn nhãn, màu phim đẹp mắt, anh khen Ngô Thanh Vân là một tài năng diễn xuất.

Ngô Thanh Vân (trái) tập luyện hành động với bạn diễn Phanh Thanh Nhiên trước khi vào cảnh.

"Những người từng xem các phim trước của Ngô hẳn đã biết, cô ấy là một cái tên tài năng, dù với vai trò diễn viên hay chiến binh. Trong Furie, cô ấy mang đến một màn trình diễn quyền lực buộc bạn phải chú ý", Rob Hunter viết. Anh cảm nhận được những đau đớn thể chất mà Ngô Thanh Vân chịu đựng để mang tới sự thuyết phục trên màn ảnh.

Trên mạng xã hội Reddit, Hai Phượng - Furie trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Khán giả gốc Việt nguyenkhoi282 ghi nhận, hiếm khi có phim Việt Nam phát hành thương mại tại Mỹ như tác phẩm này của Ngô Thanh Vân, dù phim chỉ chiếu hạn chế ở 10 tiểu bang cũng rất đáng quý. Người này nhận xét, cảnh đánh nhau cuối phim giữa Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) và nữ trùm Thanh Sói (Thanh Hoa) gay cấn không thua kém cuộc đụng độ giữa Captain America và Chiến Binh Mùa Đông trong bom tấn Captain America 2.

Ngô Thanh Vân đích thân thực hiện 90% cảnh hành động của phim.

Nhiều khán giả nhận ra Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong hai phim Mỹ Star Wars: The Last Jedi và Bright, khen ngợi cô để lại dấu ấn đẹp trong cả hai bộ phim. Tài khoản PrayerAndAWhisper cảm thán: "Tôi thực sự rất thích The Last Jedi. Tôi nghĩ diễn viên nào trong phim đó cũng hay, nhưng vai diễn đáng nhớ nhất là Paige Tico (Ngô Thanh Vân)". Còn tài khoản Houeclipse chia sẻ: "Cô ấy là một trong những điểm tích cực của phim Bright".

Bên cạnh đó cũng có một số đánh giá kém tích cực hơn đối với phim Hai Phượng. Người có nickname ncva94 không thích kịch bản cũng như các pha hành động trong phim, song tỏ ra thích thú trước cách bộ phim tái hiện cảnh sắc và không khí của Việt Nam đầy chân thực. Đạo diễn Ringo Lê - người từng dàn dựng phim Chuyện tình Sài Gòn (Saigon Love Story) do Ngô Thanh Vân đóng chính năm 2006 phê phán phim dùng nhiều ngôn từ thô tục trong giao tiếp.

Ngô Thanh Vân mặc áo bà ba và mang theo nón lá trên hành trình cứu con trong phim.

Nhân sự kiện Ngô Thanh Vân mang phim đi chiếu ở Mỹ, một số phim, đạo diễn nổi bật của điện ảnh Việt cũng được công chúng Mỹ nhắc lại. Trong đó, Dòng máu anh hùng được nhận định là một phim hành động xuất sắc của Việt Nam, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được khen chất lượng tốt, Đặng Nhật Minh và Trần Anh Hùng là hai nhà làm phim được người Mỹ quan tâm.

Phim Hai Phượng kể về hành trình người mẹ giành lại con gái từ tay đám người bắt cóc và buôn bán trẻ em, thể loại hành động - võ thuật. Sau thời gian chiếu tại Việt Nam và 10 tiểu bang của Mỹ, phim sẽ phát hành thêm một số thị trường quốc tế khác.

Trailer Hai Phượng Trailer phim Hai Phượng

Phong Kiều