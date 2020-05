Khả Như làm giám đốc 0 Diễn viên Khả Như đảm nhận vai trò giám đốc điều hành một công ty truyền thông và mong muốn học hỏi ngành làm phim một cách nghiêm túc.

Công ty mà Khả Như làm việc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phim ảnh. Một số phim họ đã đầu tư như: Trạng Quỳnh, Anh thầy ngôi sao, Siêu quậy có bầu, Chị chị em em... Khả Như từng góp mặt trong dự án Trạng Quỳnh của công ty, đồng thời yêu thích mô hình kinh doanh mới này nên quyết định nhận chức CEO. Trong tương lai, cô mong muốn tiến tới việc thành lập một quỹ điện ảnh hỗ trợ các nhà làm phim.

Khả Như bày tỏ: "Suốt 13 năm làm nghệ thuật, mỗi vai trò đều có sức hấp dẫn riêng. Vai trò CEO mang đến cho tôi cơ hội mới để thể hiện mình, phù hợp định hướng và niềm yêu thích về lĩnh vực đầu tư phim, phát triển thị trường điện ảnh". Nữ diễn viên thừa nhận cô vấp phải không ít nghi ngờ với vị trí mới, đặc biệt lại liên quan các quỹ đầu tư, kinh doanh. Cô hiểu bản thân còn nhiều thiếu sót về kinh nghiệm kinh doanh, song sẽ cố gắng học hỏi và chứng minh bằng kết quả những dự án sắp tới. "Ai mà không có ngày đầu chập chững, việc của mình là phải tập đi thế nào để có những bước chân thực sự vững vàng. Trong nghệ thuật, tôi hoạt động nghiêm túc nhất với yêu cầu của công việc được đề ra. Còn đối với kinh doanh, tôi tập trung vào lợi nhuận của dự án", Khả Như nói.

Diễn viên Khả Như.

Trước nhiều lời đồn đoán cho rằng nữ diễn viên tranh thủ tìm kiếm vai chính mà công ty dầu tư, cô giải thích: "Tôi tuyệt đối không can thiệp vào chuyên môn. Các vấn đề đó sẽ do nhà sản xuất toàn quyền quyết định. Trong tương lai, nếu có dự án phù hợp, đạo diễn mời tôi đóng chính thì đó là một điều may mắn và hạnh phúc. Tôi luôn đón nhận mọi cơ hội bằng sự trân trọng nhất". Nếu được nhận vai, Khả Như khẳng định sẽ cống hiến hết mình để có sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả.

Sau Covid-19, các nhà làm phim đều gặp nhiều khó khăn. Công ty Khả Như cũng không ngoại lệ. Hiện tại, nữ diễn viên tập trung hoàn thành các dự án trong giai đoạn tiền kỳ, đồng thời tiến hành đàm phán các dự án mới cho năm 2021. Bản thân là người hoạt động nghệ thuật, cô tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ, hiểu được khó khăn của anh em trong nghề. Từ đó, Khả Như có kinh nghiệm trong việc cân bằng yếu tố nghệ thuật và chí phí cho một bộ phim. Người đẹp mong muốn mang lại cho khán giả nhiều sản phẩm chất lượng, mang tính nghệ thuật cao với kinh phí hợp lý. Sắp tới, Khả Như dự định hợp tác với các nhà sản xuất trẻ lần đầu làm phim, nhằm đem lại hơi thở mới cho điện ảnh Việt.

Khả Như có nhiều kế hoạch cho vai trò mới.

Khả Như sinh năm 1987, tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế, Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Cô tham gia nhiều vai trò: diễn viên, MC, đạo diễn, biên kịch... Khả Như ghi dấu qua hàng loạt vở kịch của sân khấu Thế Giới Trẻ: Chuyện tình Bangkok, Mẹ chồng rắc rối, Mua chồng... Với hai năm liền đạt giải Mai vàng, Khả Như ghi tên vào hàng diễn viên thực lực hiện nay.

Anh Tuấn