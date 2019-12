Kelvin Khánh - Khởi My tiết lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân

Trong suốt quá trình tham dự buổi họp fan, Kelvin Khánh và Khởi My chia sẻ nhiều điều thú vị về cuộc sống hôn nhân cũng như cách họ gìn giữ hạnh phúc, tiếng cười mỗi ngày. Khởi My hài hước cho biết: "Lấy nhau phải không giống nhau khi ở cùng mới là chuẩn. Mình phải giữ cá tính riêng. Nếu Kelvin Khánh giống Khởi My thì thà My ở giá còn hơn". Câu nói của nữ ca sĩ khiến khán giả không ngừng cười nhưng hoàn toàn ủng hộ.