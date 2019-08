Katy Perry tiết lộ cách hóa giải hận thù với Taylor Swift

Katy (trái) và Taylor từ thù hóa bạn vào đầu năm nay.

Katy Perry 34 tuổi và Taylor Swift 29 tuổi đã chính thức trở lại là tỉ muội thân thiết vào đầu năm nay sau thời gian dài kèn cựa, nói xấu, đá đểu nhau không ngừng từ năm 2013. Rất vui khi "chuyển từ thù thành bạn", Katy lần đầu tiết lộ cách cô đã làm hòa với Taylor trong chương trình The Kyle & Jackie O Show trên kênh KIIS FM ngày 16/7.

"Tôi đã gửi cho cô ấy một cành ô liu và một lá thư xin lỗi", Katy kể về ngày cô đã lấy hết cam đảm để chủ động hàn gắn Taylor vào tháng 5/2018 khi Taylor lên đường đi lưu diễn tour Reputation. Trong thư, Katy viết: "Xin chào người bạn cũ. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về những hiểu lầm trong quá khứ và những cảm xúc không hay giữa chúng ta. Tôi thực sự muốn xóa bỏ mọi thứ. Tôi chân thành xin lỗi... Bad Blood (mâu thuẫn - cũng là tên bài hát của Taylor Swift) đã kết thúc. Katy xin lỗi Taylor".

Taylor đăng thư xin lỗi và cành ô liu Katy gửi cho cô.

Vài tháng sau đó, Katy trực tiếp đến gặp Taylor tại bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar 2019. Katy nhớ lại: "Tôi đến chỗ cô ấy và nói: 'Taylor này, em cũng biết mọi thứ đã trôi qua lâu rồi và chúng ta đều đã trưởng thành hơn. Chị chỉ muốn nói xin lỗi em và chị đến đây để bày tỏ rằng chị rất yêu quý em. Chị hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè trong tương lai'".

Hôm đó, Katy và Taylor đã nói chuyện với nhau một lúc rồi trao đổi số điện thoại. Sau khi về nhà, họ đã nhắn tin cho nhau. Katy cho biết, Taylor ngỏ ý mời cô tham gia video ca nhạc mới You Need to Calm Down. Để thảo luận thêm về ý tưởng này, Katy tới nhà riêng của Taylor chơi. Taylor thậm chí còn tự tay làm bánh cookie thơm lừng đề mời người chị đồng nghiệp thưởng thức.

Taylor làm bánh thết đãi Katy tại nhà.

Hồi tháng 6, các fan của hai nữ ca sĩ đã rất vui mừng khi thấy thần tượng của họ mặc bộ đồ burger và khoai tây chiên ôm nhau tình cảm trong MV You Need to Calm Down. Taylor và Katy cũng công khai ủng hộ sản phẩm âm nhạc mới của nhau rồi còn "thả tim" ảnh của đối phương trên Instagram.

Katy Perry hé lộ chiêu thức hóa giải hận thù với Taylor Swift Cảnh hội ngộ rưng rưng nước mắt của Katy và Taylor trong MV You Need to Calm Down

"Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội để thay đổi. Tôi hy vọng rằng những cô gái khác cũng học hỏi điều gì đó từ sự hàn gắn của chúng tôi", Katy tâm sự. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm rằng sau bao nhiêu năm, cô và Taylor mới biết hai người hợp nhau đến mức nào: "Tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Có thể chỉ 5 người khác trên thế giới có cùng kiểu trò chuyện như thế. Bởi vậy chúng tôi nên tôn vinh tình bạn này và sẵn sàng ủng hộ nhau".

Trước khi xảy ra bất hòa, Katy và Taylor vốn là bạn bè vui vẻ. Sự việc bắt đầu vào năm 2013 khi Taylor cáo buộc Katy cướp một số vũ công của cô cho tour diễn mới. Năm 2014, Taylor viết ca khúc Bad Blood và làm MV bạo lực để dằn mặt đàn chị. Taylor tiếp tục đá đểu Katy trong ca khúc Look What You Made Me Do năm 2017. Đáp lại, Katy gọi Taylor là "cáo già đội lốt cừu non" và viết ca khúc Swish Swish để trả thù. "Được thôi, thú vị đấy, đó là cách cô muốn giải quyết ư? Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy!", Katy phát biểu trong cuộc phỏng vấn năm 2017 - một năm trước khi cô quyết định dẹp bỏ mọi ân oán và chủ động làm lành với đàn em.

Hoài Vũ (Theo Us Weekly)