Justin Bieber nói vấp trong lễ cưới

Trong khoảnh khắc đọc lời thề nguyền trước khi trao nhẫn, linh mục nói: "In token and pledge of our constant faith..." (như là biểu tượng và sự cam kết cho đức tin vĩnh cửu của đôi ta...). Nhưng không hiểu vì quá bối rối hay nghe không rõ, Justin không thể nhớ được để đọc theo. Anh hai lần ngắc ngứ không thể nói nổi cụm từ "In token and pledge" khiến khách khứa bắt đầu cười rúc rích. Sau đó Justin đánh liều hỏi: "Từ đó có nghĩa là gì nhỉ?". Cả khán phòng đều bật cười rần rần. Cô dâu Hailey cũng không nhịn nổi cười giữa khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động này.