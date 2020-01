Jennifer Aniston thấy ngọt ngào khi gặp Brad Pitt

Màn hội ngộ tay bắt mặt mừng tình cảm của Brad Pitt và Jennifer Aniston sau 15 năm ly hôn đã chiếm trọn spotlight tại SAG Award hôm chủ nhật. Không những thế, Brad Pitt còn gây xúc động khi đứng ở hậu trường chăm chú xem màn hình monitors khoảnh khắc vợ cũ thắng giải và bài phát biểu của cô.

Gặp Jen sau lễ trao giải, phóng viên ET nói với cô rằng Brad Pitt đã khóc lúc xem màn nhận giải của cô. Jen liền thốt lên: "Ồ, không!". Sau đó, nữ diễn viên bày tỏ: "Sự ủng hộ và yêu quý của anh ấy cũng như bạn bè có ý nghĩa vô cùng với tôi. Tất cả chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau và giờ hội ngộ trong khán phòng này. Đó là lý do tôi háo hức đến đây. Mọi thứ thật tuyệt vời".

Brad và Jen vui mừng hội ngộ tại lễ trao giải SAG. Ảnh: AFP.

Phóng viên kênh truyền hình ExtraTV cũng hỏi cảm xúc của Jennifer khi hội ngộ bạn bè đồng nghiệp, bao gồm Brad Pitt và được anh dõi theo ủng hộ. Nữ diễn viên liền đáp: "Thật ngọt ngào. Đây là một đêm thực sự thú vị để chúc mừng và chia sẻ niềm vui với nhau. Tôi cảm thấy vinh dự khủng khiếp khi được ghi nhận tại lễ trao giải đặc biệt này".

Jennifer Aniston nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tâm lý với The Morning Show trong khi Brad Pitt thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh với Once Upon a Time... in Hollywood. Niềm vui của họ như được nhân đôi khi người bạn thân thiết cùng giành giải thưởng.

Đông đảo người hâm mộ cũng vui mừng trước màn hội ngộ của cặp đôi cũ. Những hình ảnh ôm nhau, nắm tay thân mật của Brad - Jen lan truyền trên mạng xã hội và nhận được vô vàn bình luận của fan. Bạn thân của Jen là nữ diễn viên Courteney Cox nhấn nút "like" những bức ảnh này. Các ngôi sao như Rumer Willis, Jamie Lynn Spears, Jordin Sparks... cùng thể hiện sự phấn khích và ủng hộ cặp vợ chồng cũ.

