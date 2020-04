Hyun Bin, Son Ye Jin vào top sao quyền lực Hàn Quốc

40 người quyền lực nhất tại Hàn Quốc do tạp chí Forbes bình chọn 1. Nhóm nhạc BTS 2. Cầu thủ bóng chày Ryu Hyun Jin 3. Nhóm nhạc BlackPink 4. Cầu thủ bóng đá Son Heung Min 5. Đạo diễn Bong Joon Ho 6. MC Jeon Hyun Moo 7. Diễn viên hài Park Na Rae 8. Diễn viên hài Lee Soo Geun 9. Nhóm nhạc TWICE 10. Ca sĩ Kim Hee Chul 11. Ca sĩ Song Ga In 12. Golf thủ Ko Jin Young 13. Cầu thủ bóng rổ Seo Jang Hoon 14. Diễn viên hài Yoo Jae Suk 15. Ca sĩ Jang Yoon Jung 16. Đầu bếp Baek Jong Won 17. Diễn viên Kim Nam Gil 18. Diễn viên Jung Hae In 19. Ca sĩ - diễn viên IU 20. Cầu thủ bóng đá Lee Kang In 21. Diễn viên Lee Seung Gi 22. Diễn viên hài Jang Do Yeon 23. Diễn viên Kang Ha Neul 24. Diễn viên Son Ye Jin 25. Ca sĩ Hong Jin Young 26. Diễn viên Gong Hyo Jin 27. MC Jang Sung Kyu 28. Ca sĩ Hong Ja 29. Diễn viên Hyun Bin 30. Diễn viên Jo Yeo Jung 31. Diễn viên Joo Ji Hoon 32. Phát thanh viên Do Kyung Wan 33. Diễn viên Kwon Nara 34. Diễn viên Kim Hye Soo 35. Diễn viên Lee Chung Ah 36. Diễn viên Han Hye Jin 37. Diễn viên Park Bo Gum 38. HLV Park Hang Seo 39.Ca sĩ Jung Mi Ae 40. Võ sư Chan Sung Jung