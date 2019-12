Hyun Bin - Son Ye Jin được quan tâm nhất tuần

Top phim và diễn viên Hàn Quốc được quan tâm nhất tuần Top 10 phim 1. Hạ cánh nơi anh – 23.6% 2. Stove League – 15.84% 3. VIP – 12.05% 4. Chocolate – 5.4% 5. Queen: Love and War – 5.22% 6. Catch the Ghost – 5.15% 7. Woman of 9.9 Billion – 5.11% 8. Chief of Staff 2 – 4.78% 9. Beautiful Love Wonderful Life – 3.65% 10. Psychopath Diary – 3.65% Top 10 diễn viên 1. Son Ye Jin - Hạ cánh nơi anh 2. Hyun Bin - Hạ cánh nơi anh 3. Jang Nara - VIP 4. Pyo Ye Jin - VIP 5. Namgoong Min - Stove League 6. Lee Sang Yoon - VIP 7. Ha Ji Won - Chocolate 8. Seo Hyun Jin - Black Dog 9. Jo Yeo Jeong - Woman of 9.9 Billion 10. Jin Se Yeon - Queen: Love and War