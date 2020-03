Hyun Bin biến đổi ngoại hình qua các phim

Qua hai vai phụ trong Bodyguard và sitcom Non Stop 4 chiếu cùng năm 2003, Hyun Bin "lọt vào mắt xanh" của biên kịch In Jung Ok. Chị nhận định Hyun Bin là "mầm non" của làng diễn viên, khen anh nói chuyện duyên dáng, có sức hút. Qua giới thiệu của In Jung Ok, Hyun Bin được đạo diễn Kim Jin Min giao vai thứ chính trong series Ireland vào một năm sau đó. Sự nghiệp của anh đi lên khá thuận lợi mà không cần trải qua nhiều vai nhỏ. Tuy rating của Ireland không tốt, Hyun Bin vẫn được chú ý nhờ gương mặt đẹp, phong cách đầy sức trẻ và hình tượng chàng trai tốt trên màn ảnh.