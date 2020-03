Huỳnh Hồng Loan: 'Tiến Linh cà khịa khi xem cảnh tình cảm của tôi' 0 Khi xem cảnh tình cảm của Huỳnh Hồng Loan trong phim 'Tiệm ăn dì ghẻ', Tiến Linh cố tình tỏ ra không vui và chọc ghẹo cô.

- Lần đầu tiên đóng vai phản diện trong 'Tiệm ăn dì ghẻ', chị thấy thế nào?

- Tôi không thấy khó khăn lắm. Trước đây, tôi toàn đóng vai hiền nhưng bản thân thực tế không hiền đến mức để người ta ăn hiếp như Vân trong Tình khúc bạch dương đâu. Tôi chỉ hiền với người hiền và ngược lại, sẽ ác với người ác (cười).

Trong Tiệm ăn dì ghẻ, Cúc ban đầu cũng hiền lành chứ đâu có ác. Chỉ vì tình huống bắt người ta phải sống như vậy chứ chẳng ai mong muốn mình thành người xấu.

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan.

- Chị có đồng cảm gì với nhân vật của mình?

- Tôi thấy Cúc làm đúng mà. Tôi mới trải qua vài mối tình dài 1-2 năm chứ chưa bao giờ yêu ai 10 năm như Cúc. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng đã yêu nhau 10 năm thì tình nghĩa cũng chẳng kém gì vợ chồng. Chẳng người phụ nữ nào dễ dàng từ bỏ một tình yêu như thế mà chắc chắn sẽ có những dằn vặt, níu kéo nhất định. Trong trường hợp của Cúc cũng vậy, cô ấy đau khổ và cố gắng giành lại người mình yêu. Chỉ khi không thể níu kéo được nữa, cô ấy mới chấp nhận buông tay để làm bạn.

- Chị khi yêu là người thế nào?

- Khi bắt đầu, tôi sẽ là người yêu đập đầu vào tường, sống theo cảm xúc. Thế nhưng, khi đủ cảm xúc, tôi sẽ dùng lý trí để phân biệt người đó có hợp đi đường dài hay không, có thể làm chồng của tôi hay không. Tôi sẽ cố gắng cùng người kia thay đổi vì nhau nhưng cố mãi vẫn thấy không phù hợp thì sẽ không tiếp tục phí thời gian. Thanh xuân của con gái có hạn. Tôi không muốn phí 10 năm để rồi chẳng đi đến đâu như Cúc trong Tiệm ăn dì ghẻ, uổng lắm!

Con gái nên yêu nhiều để có nhiều trải nghiệm. Mỗi người đàn ông sẽ mang đến một bài học, kinh nghiệm khác nhau. Cứ yêu hoài đi, đến khi nào cảm thấy tìm được người phù hợp thì dừng lại. Đừng chỉ yêu một người rồi sống chết vì người đó.

- Tình yêu của chị với Tiến Linh hiện tại ra sao?

- Tôi và Linh chưa có yêu gì hết (cười). Chúng tôi đang ở giai đoạn tìm hiểu thôi. Tôi sợ nói là yêu rồi chẳng đi đến đâu...

- Hai người đến với nhau như thế nào?

- Tiến Linh biết đến tôi từ 5-6 năm trước, khi tôi tham gia MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Linh lúc ấy mới là một cậu bé nên thích thì cứ để vậy thôi chứ không dám nói chuyện. Khi cảm thấy mình đã đủ lớn, cậu ấy mạnh dạn nhắn tin khi vô tình tìm thấy Facebook của tôi. Tiến Linh bây giờ vẫn tự xưng là "fanboy" còn tôi là thần tượng của cậu ấy.

Tôi và Linh bắt đầu tìm hiểu nhau từ trước Tết Nguyên đán. Khi đó, Linh mới trở về từ SEA Games ở Thái Lan. Cậu ấy tập bóng ở Bình Dương còn tôi ở Sài Gòn nên lúc nào rảnh thì hai đứa hẹn hò, đi chơi, ăn uống.

Cầu thủ Tiến Linh và diễn viên Huỳnh Hồng Loan đang hẹn hò.

- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau khi công khai chuyện tình cảm với Tiến Linh?

- Cuộc sống của tôi vẫn vậy. Nếu có thay đổi thì có lẽ đó chỉ là tương tác trên mạng xã hội và được báo chí chú ý hơn mà thôi. Công việc của tôi cũng không ảnh hưởng gì. Hai phim gần đây tôi đều nhận từ trước Tết, không liên quan gì đến chuyện công khai tìm hiểu Tiến Linh. Hiện tại, tôi chưa nhận thêm phim nào vì hai dự án đó đã chiếm mất nửa năm rồi.

- Tiến Linh có thái độ thế nào khi xem những cảnh tình cảm của chị?

- Từ khi quen nhau, Linh thỉnh thoảng theo dõi phim Tiệm ăn dì ghẻ. Tôi vào vai Cúc, có nhiều cảnh tình cảm với Thắng do Huỳnh Anh đóng. Vì vậy, Linh thỉnh thoảng chòng ghẹo tôi bằng cách hỏi "Cúc ơi Thắng kiếm kìa". Cậu ấy hay cà khịa khi xem cảnh tình cảm của tôi và thường mang chuyện đó chọc ghẹo mỗi lần gặp nhau.

Tạo hình của Huỳnh Anh và Huỳnh Hồng Loan trong phim 'Tiệm ăn dì ghẻ'.

- Chị làm gì mỗi khi bị bạn trai "cà khịa" như vậy?

- Tôi chỉ cười thôi. Tôi biết Linh chỉ cà khịa vậy thôi chứ có ghen tuông gì đâu. Đúng là Linh không vui khi xem cảnh tình cảm của tôi với các bạn diễn nam nhưng vẫn hiểu đó chỉ là công việc.

Nếu Linh quá ghen thì có lẽ tôi không chơi chung được mà cũng chẳng bao giờ cho cậu ấy cơ hội tiếp xúc với mình. Trước đây, tôi từng chia tay vì bạn trai cũ quá ghen. Đã yêu nhau thì phải biết tính chất công việc của nhau. Tôi là diễn viên, nếu gặp người quá ghen tuông rồi hai đứa tối ngày gây lộn thì làm sao mà vui được.

Huỳnh Hồng Loan - Tiến Linh nhảy điệu rửa tay Huỳnh Hồng Loan và Tiến Linh nhảy vũ điệu rửa tay

- Chị kết hợp với Huỳnh Anh và Bình An như thế nào khi đóng cảnh tình cảm trong 'Tiệm ăn dì ghẻ'?

- Ba anh em đã làm chung và hiểu nhau từ Tình khúc bạch dương khi qua phim này, chúng tôi kết hợp trơn tru, ngọt ngào hơn nhiều. Nếu như ở phim trước, ba anh em ngại khi đóng cảnh tình cảm còn thấy ngại chứ bây giờ thân rồi thì chỉ thấy buồn cười thôi.

Phân đoạn khó nhất với tôi trong phim này có lẽ là cảnh uống rượu say rồi qua đêm cùng Bình An. Trước đó, tôi chưa biết say là gì nên không biết diễn thế nào. Tôi phải hỏi đạo diễn, nhớ lại những lần chị gái mình say rồi làm y chang như vậy. Tôi diễn đến khoảng 5 đúp mới hoàn thành. Đoàn phim cười ngặt nghẽo khi nhìn tôi diễn say rượu. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là kỷ niệm vui.

- Chị thấy diễn xuất của mình thay đổi thế nào so với thời đóng 'Tình khúc bạch dương'?

- Tôi thấy mình trưởng thành theo thời gian và qua mỗi bộ phim. Khi đóng Tình khúc bạch dương 2-3 năm về trước, tôi vẫn còn ngây thơ lắm, nói chuyện nhút nhát nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi. Thời gian làm thay đổi con người và mỗi năm trôi qua, tôi có nhiều vốn sống và bài học hơn nên thể hiện nhân vật có chiều sâu hơn.

Cảnh tình cảm của Huỳnh Hồng Loan Cảnh tình cảm của Huỳnh Hồng Loan và Bình An

- Vì sao chị quyết định ra Hà Nội đóng phim mới của đạo diễn Mai Hồng Phong?

- Khi ra Hà Nội, tôi không có nhiều thuận lợi như ở Sài Gòn. Nhiều người trong nghề cũng hỏi tại sao tôi lại đánh đổi như vậy khi bỏ nhà lớn ở miền Nam để ra Bắc thuê phòng nhỏ và đi taxi thay vì xe riêng. Tôi nghĩ đơn giản là mình chỉ có một lần tuổi trẻ và nó chẳng kéo dài bao nhiêu nên phải làm những điều mình thích. Tôi là người thích trải nghiệm nên chẳng ngại vất vả.

Tôi không nề hà chuyện vùng miền khi chọn phim. Chẳng cứ gì Hà Nội, tôi từng theo đoàn phim đi Nga hoặc Đắk Lắk cả tháng trời. Một khi đã nhận kịch bản, tôi muốn làm thật tốt cho nhân vật của mình. Dự án của VFC thường có kịch bản hay và được đầu tư lớn nên tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Là diễn viên, tôi muốn làm hết sức để có sản phẩm thật hay chứ không muốn chạy show một lúc vài phim rồi chẳng có gì hay hết.