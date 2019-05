Huỳnh Anh bị đánh trong phim về cờ bạc

Trailer Vô gian đạo (Việt Nam) Trailer phim Vô gian đạo

Vô gian đạo là phim đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài cờ bạc. Câu chuyện phim xoay quanh các ván bài, các cuộc đối đầu giang hồ của nhóm bạn bốn người do La Thành, Huỳnh Anh, Xuân Nghị và ALX Chan đảm nhận.

Trailer phim hé lộ nhiều cảnh chơi bài trong casino, một số tình huống hành động, qua đó khắc họa tình nghĩa huynh đệ và ân oán giang hồ giữa các nhân vật. Lần đầu vào vai phản diện trên màn ảnh lớn, Huỳnh Anh xuất hiện trong trailer với vẻ khôn ngoan, mưu mẹo, có một số cảnh bị kẻ thù truy sát.

Huỳnh Anh vào vai mưu mẹo trong Vô gian đạo.

Dù chỉ là tuyến vai phụ, Xuân Nghị gây chú ý từ trailer với chất giọng Phú Yên ngọng nghịu từng đưa anh trở thành hiện tượng vào năm ngoái. Nam diễn viên cho biết, anh tham gia Vô gian đạo đã khá lâu, trước cả khi nhận vai Mr. Cần Trô trong phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu.

Quen thuộc với hình tượng "cây hài" trong nhiều bộ phim, vở kịch, Xuân Nghị khẳng định sự khác biệt của bản thân trong vai diễn lần này. Anh nói: "Trong Vô gian đạo, tôi vẫn gây cười nhưng chất hài được tiết chế. Bù lại, tôi phải thể hiện sự phức tạp tâm lý của nhân vật nhiều hơn, nắm giữ chìa khóa quan trọng cuối bộ phim".

Xuân Nghị mang giọng Mr. Cần Trô thương hiệu lên màn ảnh rộng.

Xã hội đen là một đề tài nhạy cảm trong điện ảnh, thường chịu sự kiểm duyệt gắt gao, bi cắt hoặc cấm chiếu tại Việt Nam. Vô gian đạo không ngoại lệ. Đạo diễn Trần Việt Anh xác nhận, phim được hội đồng duyệt phim quốc gia góp ý về bản dựng, lược bỏ một số chi tiết nhưng vẫn giữ được tinh thần của kịch bản.

Bộ phim được ghi hình ở cả phim trường tại Việt Nam lẫn cảnh thực ở nước ngoài, tốn kém nhất cho khâu thiết kế bối cảnh và phục trang. Đạo diễn tham khảo cách dàn dựng cảnh phim bài bạc qua nhiều phim của Hong Kong và Hàn Quốc. Trong khi đó, dàn diễn viên chủ yếu diễn tâm lý, bởi các cảnh chơi bạc được tạo hiệu ứng nhờ góc quay đặc biệt kết hợp kỹ xảo.

Vô gian đạo làm lại từ phim My Name is Nobody của điện ảnh Hong Kong. Phim khởi chiếu từ 24/5.

Phong Kiều