Huyền My khoe em trai 16 tuổi

Tối 10/7, em trai Á hậu Huyền My gây chú ý khi xuất hiện cùng chị gái tại một sự kiện ở Hà Nội. Cậu tên Việt Anh, kém Huyền My 8 tuổi nhưng đã cao gần bằng chị. Không chỉ sở hữu vóc dáng cao ráo, Việt Anh còn có gương mặt điển trai với nhiều nét đẹp giống Huyền My. Cậu được các quan khách nhận xét có vẻ ngoài bảnh bao, phong cách không kém gì các hot boy Hàn Quốc.

Huyền My và em trai Việt Anh 'ton sur ton' tại sự kiện tối 10/7.

Huyền My chia sẻ, khi cô mới đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, em trai còn là một cậu nhóc mũm mĩm, lém lỉnh, tinh nghịch. Sau 5 năm, cậu nhóc ngày nào đã bước vào tuổi dậy thì và trở thành chàng thanh niên cao 174 cm. Trước đó, trên trang cá nhân, Huyền My không ít lần khen em trai ưa nhìn và tuyên bố "tuyển người yêu" cho Việt Anh.

Em trai Huyền My hiện học lớp 11 tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Tiết lộ về Việt Anh, Huyền My cho biết, em trai mình ngày bé có ước mơ làm một nhà khảo cổ và nghiên cứu về khủng long. Tuy nhiên, ước mơ của cậu bé thay đổi theo thời gian. Hiện tại, Việt Anh thường chia sẻ với chị về niềm đam mê với nghề kiến trúc sư.

Huyền My và em trai trong một sự kiện hồi tháng 10/2015.

Huyền My cũng cho biết, cô và em trai ngày nhỏ thường hay chí chóe, không hợp nhau lắm. Thế nhưng, càng lớn Việt Anh càng thay đổi tính nết, trở nên ít nói, chín chắn và gần gũi với chị gái hơn. Hai chị em thường cùng nhau chia sẻ sở thích về thời trang. Mỗi lần đi du lịch nước ngoài, Huyền My và Việt Anh thường mặc quần áo đôi.

Rất thân thiết với chị nhưng Việt Anh không mấy khi cùng Huyền My xuất hiện tại các sự kiện của showbiz. Nếu đi cùng gia đình, cậu cũng tỏ ra rụt rè và không mấy hào hứng với việc chụp ảnh cùng chị gái. Theo tiết lộ của Huyền My, Việt Anh không hề thích showbiz và không muốn dấn thân vào các lĩnh vực nghệ thuật. Bố mẹ cô dự định cho con trai út đi du học sau khi tốt nghiệp trung học ở Việt Nam.

Trái với phong cách nữ tính thường thấy, Á hậu Việt Nam 2014 diện vest oversized để khoe vẻ cá tính ở sự kiện tối 10/7.

Huyền My sinh năm 1995 trong một gia đình có hai chị em và cô là chị cả. Gia đình là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ và đóng vai trò quan trọng trong mọi quyết định của cô. Bố của Huyền My hiện công tác ở Viện Hàn Lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội còn mẹ chủ yếu kinh doanh. Á hậu Việt Nam 2014 thường xuyên được bố mẹ đồng hành tại các sự kiện quan trọng. Mẹ cô đóng vai trò như người quản lý của con gái.