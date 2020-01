Hương Tràm tái xuất 0 Ca sĩ Hương Tràm hé lộ dự án âm nhạc mới sau thời gian sang Mỹ sinh du học.

Dự án The nomad - Living our lives sẽ được giới thiệu trên kênh youtube của Hương Tràm vào ngày 20/1. Trong hình ảnh quảng bá, Hương Tràm để tóc ngắn cùng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều bí ẩn. Nữ ca sĩ giải thích The Nomad nghĩa là đôi khi chúng ta bị đè nặng ở quá khứ thì hay vọng tưởng tới tương lai, mà quên mất ngọn rễ của khát khao cống hiến ở hiện tại. Do đó, cô muốn truyền tải thông điệp: "Trải nghiệm phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Vậy nên năng lượng ngay lúc này mới chính là thứ ta cần để vẽ nên bức tranh cuộc sống".

Hương Tràm cũng tâm sự cô hiện sống tự tại, thoải mái đi khắp nơi để tìm lý tưởng cho riêng mình. Trong phần đầu của video, nữ ca sĩ nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, gồm khoảnh khắc cô tỏa sáng trên sân khấu giữa hàng nghìn khán giả đến thời gian trở thành một du học sinh xứ lạ. Giọng ca Em gái mưa tự do tung tăng nhảy ngoài phố, ăn uống mà không lo sợ bị bắt gặp ánh mắt dò xét, tự do đi xem show diễn của thần tượng...

Hương Tràm chuẩn bị ra mắt dự án The nomad - Living our lives.

Hương Tràm là quán quân Giọng hát Việt năm 2012 và trở thành ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến. Tháng 5/2019, Hương Tràm quyết định đi du học Mỹ để nghỉ ngơi, tìm kiếm trải nghiệm. Nữ ca sĩ phải học giao tiếp tiếng Anh, học lái xe và văn hóa phương Tây. Ngoài thời gian đi học, cô nhận thêm show để có kinh phí trang trải cuộc sống nơi xứ người. Hương Tràm phải tự chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi lên diễn vì không còn êkíp hỗ trợ trang phục, chuyên viên trang điểm. Ngoài ra, cô quen thêm nhiều bạn bè mới, hòa vào nhịp sống thường nhật của du học sinh.

Mới đây, Hương Tràm gây ngạc nhiên cho công chúng khi chia sẻ những clip nhảy hiện đại. Nhiều khán giả nhận xét cô có vóc dáng thon gọn, vòng eo chuẩn và động tác vũ đạo chắc chắn, mềm dẻo. Nữ ca sĩ từng suýt chấn thương trật cổ chân nhưng kiên trì tập luyện. Hương Tràm quyết tâm hoàn thiện bản thân mình và trở thành con người tự tin, bản lĩnh trên sân khấu khi trở về Việt Nam.

Hình ảnh của Hương Tràm sống ở Mỹ.

Minh Phượng