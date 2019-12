Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi vì hôn môi con gái 0 Khoảnh khắc âu yếm con của nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa bị nhiều người cho rằng không phù hợp.

Hoắc Kiến Hoa hôm cuối tuần trước cùng con gái Cá Heo Nhỏ tới ăn trưa tại khách sạn GB Brewery, Đài Bắc. Nam diễn viên bế con ra khỏi xe để vào khách sạn. Trên đường đi, nhiều lần anh quay sang thơm má con gái, có lúc còn hôn vào môi con rất tình cảm.

Hoắc Kiến Hoa vừa bế vừa nựng con.

Khi loạt ảnh được đăng tải, khán giả đa phần "mềm lòng" với khoảnh khắc đáng yêu của hai cha con. Không ít người nhận xét rằng Hoắc Kiến Hoa quả thực là ông bố tuyệt vời. Biểu hiện của anh cho thấy anh yêu thương cô công chúa nhỏ hết lòng. Trong khi đó, một số người cho rằng bố không nên hôn môi con gái, nhất là nơi công cộng. Phản bác lại ý kiến này, nhiều ý kiến cho rằng Cá Heo Nhỏ mới 3 tuổi, không nhất thiết phải nặng nề đến vậy.

Theo tờ QQ mô tả, sau bữa trưa, khi trở ra khỏi khách sạn, tài tử Đài Loan tiếp tục bế con gái. Trên đường ra xe, Hoắc Kiến Hoa lại tiếp tục thể hiện tình cảm với con bằng những cái hôn. Đến một khoảng khuôn viên rộng rãi, an toàn, anh mới thả con xuống cho bé gái chạy nhảy. Gần 3 tuổi, con gái Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như mảnh khảnh và khá cao so với độ tuổi. Em bé chạy quẩn quanh bố, đùa nghịch vui vẻ. Ông bố họ Hoắc dường như sợ con mất an toàn. Cứ mỗi bước con đi, anh lại đi theo rất sát. Một lúc sau, anh bế con ra về, vừa đi lại vừa thơm má con.

Hoắc Kiến Hoa giờ trở thành ông bố "bỉm sữa".

Quản lý của Hoắc Kiến Hoa chia sẻ với báo chí rằng tài tử là ông bố "cuồng con". So với thời gian độc thân suốt ngày miệt mài trên phim trường, hiện tại, Hoắc Kiến Hoa thay đổi hoàn toàn. Mỗi năm, anh chỉ giới hạn dự án tham gia. Anh trở nên "kén" kịch bản. Nam diễn viên cũng quan tâm nhiều hơn tới gia đình, chủ yếu những lúc rảnh rỗi ở nhà đều chơi với con. Vợ anh - Lâm Tâm Như từng tiết lộ Hoắc Kiến Hoa rất chiều con gái.

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi vì hôn môi con gái Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi vì hôn môi con gái

Hoắc Kiến Hoa được khán giả biết đến với Bao giờ trăng sáng, Cuộc giải cứu đếm ngược, Tác Đầu, Như Ý Truyện, Kiến quân đại nghiệp... Anh kết hôn với diễn viên Lâm Tâm Như năm 2016 và sinh con năm 2017, em bé gái hiện gần 3 tuổi.

Nguyễn Hương (Theo News)